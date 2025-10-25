Slušaj vest

Šajb je pobedila sa vremenom 2:16,51 minuta i time ostvarila svoj prvi trijumf u karijeri, kao i donela Austriji prvu pobedu u veleslalomu od marta 2016. godine.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Paula Molcan sa 0,58 sekundi zaostatka, dok je treća bila Švajcarkinja Lara Gut-Behrami sa 1,11 sekundi zaostatka.

Petostruka osvajačica Velikog kristalnog globusa Amerikanka Mikaela Šifrin zauzela je četvrto mesto sa 1,42 sekunde zaostatka.

Veleslalom za muškarce u Zeldenu biće održan u nedelju, dok se takmičenje u Svetskom kupu za skijašice nastavlja 15. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviKAKAV MALER: Marta Basino zbog povrede propušta početak sezone i možda ZOI
basino.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U ZELDENU: Hiršer propušta prvi veleslalom u sezoni zbog bolesti
hirser01.jpg
Ostali sportoviKARIJERU ZAVRŠIO KAO NORVEŽANIN - NA STAZU SE VRATIO POD ZASTAVOM BRAZILA I PORUČIO: Želim da osvojim Svetski Kup
Pinejro Broten
Ostali sportoviSIGURNOST MORA DA BUDE PRIORITET: FIS najavila jači fokus na bezbednost nakon tragične smrti italijanskog skijaša
Mateo Francozo

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir