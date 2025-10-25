Slušaj vest

Zvezdini džudisti još jednom su proslavili vrhunske rezultate svojih takmičara. U Pres centru SD Crvena zvezda u Ljutice Bogdana 1a, u prisustvu sedme sile i uvaženih zvanica proslavljene su vredne medalje koje su Mihajlo Simin i Lazar Ždrale osvojili na međunarodnoj sportskoj sceni pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića i Ljubiše Majdova.

U bogatu Zvezdinu riznicu Mihajlo Simin (do 81 kg) dodao je zlato sa Evropskog prvenstva za juniore u Bratislavi, bronzu sa SP (U20) u Limi i seniorsko zlato sa GP u Peruu. Lazar Ždrale (do 100 kg) posle odličnih rezultata na Evropskim kupovima ovog leta, na juniorskom SP u Limi osvojio je bronzanu medalju.

Stojan Vujko predsednik Džudo kluba Crvena zvezda nije krio zadovoljstvo pred predstavnicima sedme sile.

-Drago mi je što smo se okupili u ovako velikom broju povodom još jednog sjajnog rezultata naše omladinske škole Džudo kluba Crvena zvezda. Sa nama su dva mlada momka, naše dve naše “zvezde”, koje već sijaju na nebu srpskog sporta – Mihajlo Simin i Lazar Ždrale- rekao je Stojan Vujko predsednik Skupštine SD Crvena zvezda i predsednik UO DŽK Crvena zvezda.

Prema rečima prvog čoveka DŽK Crvena zvezda ostvareni uspesi plod su osmišljenog stručnog rada Zvezdinin trenera i kompaktnost i angažman članova Upravnog odbora džudo kluba, naglasivši ogroman doprinos Ivana Todorova, prvog čoveka Džudo saveza Srbije i začetnika svih uspeha „crveno-belih“ džudoka na domaćoj i međunarodnoj takmičarskoj sceni.

-Svojim fantastičnim rezultatima, kako na evropskom, tako i na svetskom prvenstvu, pokazali su da srpski džudo ima svetlu budućnost. Posebno ističem našeg Mihajla Simina, koji je u kategoriji do 81 kilograma u kojoj dugo nismo imali značajne rezultate, osvojio zlatnu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu u Bratislavi. Svi ovi rezultati su dokaz da srpski džudo raste, da se ulaže u prave vrednosti I da danas sasvim verovatno sedimo sa našim budućim olimpijcima koji će nas predstavljati u Los Anđelesu. Svi ovi uspesi su rezultat predanog rada omladinske škole i vrhunskog Stručnog tima. Posebno želim da istaknem našeg trofejnog trenera, Ljubišu Majdova, koji je sa svojim radom, znanjem i zalaganjem postao simbol uspeha i motivacije za mlade sportiste- istakao je Stojan Vujko.

U Džudo klubu Crvena zvezda ponosni su na činjenicu da su njihovi takmičari nastupili u više od 20 država I osvojili ukupno 36 medalja od pionira do kadeta i juniora.

- To je rezultat koji s ponosom ističemo i koji potvrđuje da imamo jaku i zdravu osnovu za budućnost. Zahvaljujem se svakom sportisti ponaosob, zahvaljujem se Ljubiši Majdovu, kao I Davidu Raduloviću koji danas nije sa nama jer je sa ekipom na takmičenju - rekao je Stojan Vujko.

Trofejni stručnjak Ljubiša Majdov, pohvalio je oba Zvezdina borca, Simina i Ždrala, i naglasio njihov ogroman takmičarski potencijal, ali i pohvalio mlade džudo trenere, ne samo iz Zvezde.

- Poslednjim rezultatima na međunarodnim takmičenjima svrstali smo se među svetske džudo velesile. To je zasluga srpskih trenera, ali pre svega, rukovodstva Džudo saveza Srbije. Jer, bez finansijske potpore, nema ni rezulata. Ne kaže se bez rezloga „da vagoni idu za lokomotivom“. Sve je ovo plod osmišljenog i dobro organizovanog rada, kako u Džudo klubu Crvena zvezda, tako i na nivou Džudo saveza Srbije -rekao je Ljubiša Majdov, u džudo krugovima popularni „doktore“, kojeg je Evropska džudo unija zvanično proglasila najboljim kontinentalnim trenerom.

Mihajlo Simin, zablistao je u Zvezdinom kimonu, a rezultatski eksplodirao u nacionalnom sastavu. Simin nije krio emocije i zadovoljstvo postignutim rezultatima.

-Sve što mi je Zvezda omogućila u trenažnom procesu, nekada sam samo mogao da sanjam. Plod takve organizacije kluba su i rezultati na međunarodnoj sceni. Hvala rukovodstvu kluba, hvala trenerima, hvala im što su mi pomogli da postignem ove rezultate“, rekao je Simin -između ostalih i aktuelni evropski juniorski šampion.

Lazar Ždrale, delija dvometraškog rasta i lavljeg srca iz Istočnog Sarajeva, učenik je Ljubiše Majdova, gde je prve tajne džudoa naučio u DŽK Randori. Prelaskom u Zvezdu, o Ždralu se samo u superlativima priča u džudo krugovima.

- Nije mi bilo lako posle Evropskog prvenstva u Bratislavi, gde sam poražen u prvom kolu. Odbolovao sam to kratko i rešio da sve popravim na Svetskom omladinskom prvenstvu u Limi. Hvala treneru Ljubiši Majdovu, rukovodstvu kluba, predsedniku Stojanu Vujku i predsedniku Džudo saveza Srbije, Ivanu Todorovu, što su verovali u mene i pružili mi šansu - rekao je Lazar Ždrale.

Za sve ljubitelje vrhunskog sporta, Stojan Vujko predsednik Džudo kluba Crvena zvezda i potpredsednik Džudo saveza Srbije najavio je elitni sportski događaj.

Da podsetimo da su Zvezdini džudisti u prethodnih osam godina osvojeno je ukupno osam medalja na najvećim klupskim takmičenjima, četiri srebrne i četiri bronzane.

- Poseban spektakl pripremamo 22. novembra, kada ćemo biti domaćini finalnog turnira Lige evropskih šampiona, koji se ove godine organizuje u novom formatu, takmičenju mešovitih timova. Cilj nam je osvajanje šampionske titule klupskog prvaka Evrope i u skladu sa ambicijama se i pripremamo za predstojeći sportski spektakl - istakao je Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda i predsednik UO DŽK Crvena zvezda.