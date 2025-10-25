Veliki MMA borilački spektakl u Abu Dabiju, gde se održava UFC 321, okupio je mnoge poznate borce.
RAKIĆ BRUTALNO NOKAUTIRAN U PRVOJ RUNDI: Srpski borac dobio strašan udarac na UFC 321
Najinteresantnija borba večeri za ljubitelje ovog sporta u Srbiji svakako je ona u kojoj su se sastali Aleksandar Rakić i Azamat Murzakanov.
Srpski borac je dobio strašan udarac na UFC 321 u prvoj rundi!
Rakić je dobro ušao u meč, ali ga je neopreznost itekako koštala. Iako je srpski borac bio fizički dominantniji, Murzakanov je iskoristio trenutak nepažnje i zadao pobedonosni udarac.
