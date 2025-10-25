Slušaj vest

Lando Noris je ostvario rezultat od 1:16,633 minuta.

Drugi je bio sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija sa 0,345 sekundi zaostatka, a treće mesto zauzeo je Džordž Rasel iz Mercedesa sa 0,512 sekundi zaostatka.

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je četvrti, peti je bio Oskar Pjastri iz Meklarena, a šesto mesto zauzeo je aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo je sedmo mesto, osmi je bio Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa, deveti Juki Cunoda iz Red Bula, a 10. mesto zauzeo je vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto.

Kvalifikacije su na programu večeras od 23 časa, a trka za Veliku nagradu Meksika vozi se u nedelju od 21 čas.

Uoči trke prvi u generalnom plasmanu je Pjastri sa 14 bodova više od timskog kolege Norisa i 40 više od trećeplasiranog Verstapena.

(Beta)