Branioci trofeja odbojkaši Radničkog iz Kragujevca igraće u četvrtfinalu Kupa Srbije protiv VGSK iz Velikog Gradišta, odlučeno je žrebom u Obrenovcu.
ODRŽAN ŽREB U OBRENOVCU: Odbojkaši Radničkog protiv VGSK u četvrtfinalu Kupa Srbije
U derbiju četvrtfinala Partizan će dočekati Vojvodinu, Mladi Radnik će u Požarevcu biti domaćin Crvenoj zvezdi, a Spartak će u Subotici igrati protiv Dubočice iz Leskovca.
Utakmice će se igrati 5. i 26. novembra.
U četvrtfinalu u konkurenciji odbojkašica igraće Srem Sremska Mitrovica - Ub, Jedinstvo Stara Pazova - Tent Obrenovac, Jedinstvo Užice - Železničar Lajkovac i Radnički Blasters - Crvena zvezda.
Utakmice će se igrati 12. i 19. novembra.
