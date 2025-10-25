Slušaj vest

U derbiju četvrtfinala Partizan će dočekati Vojvodinu, Mladi Radnik će u Požarevcu biti domaćin Crvenoj zvezdi, a Spartak će u Subotici igrati protiv Dubočice iz Leskovca.

Utakmice će se igrati 5. i 26. novembra.

U četvrtfinalu u konkurenciji odbojkašica igraće Srem Sremska Mitrovica - Ub, Jedinstvo Stara Pazova - Tent Obrenovac, Jedinstvo Užice - Železničar Lajkovac i Radnički Blasters - Crvena zvezda.

Utakmice će se igrati 12. i 19. novembra.

(Beta)

