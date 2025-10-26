Slušaj vest

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Meksika, pošto je bio najbrži u večerašnjim kvalifikacijama.

Noris je do pol pozicije stigao u poslednjim trenucima kvalifikacija, rezultatom 1:15,586 minuta.

Sa druge pozicije startovaće vozač Ferarija Šarl Lekler koji je bio sporiji 0,262 sekunde, a sa treće njegov timski kolega, sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton, koji je imao 0,352 sekunde zaostatka.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel je u poslednjim trenucima preuzeo četvrto mesto od Maksa Verstapena, koji će startovati kao peti.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je šesti, a sedmo mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa, koji će zbog kazne startovati kao 12. ; Zbog toga Oskar Pjastri iz Meklarena startovaće kao sedmi, Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa kao osmi, vozač Hasa Oliver Berman kao deveti, a sa 10. pozicije krenuće Juki Cunoda iz Red Bula.

Trka za Veliku nagradu Meksika vozi se u nedelju od 21 čas.

Uoči trke prvi u generalnom plasmanu je Pjastri sa 14 bodova više od timskog kolege Norisa i 40 više od trećeplasiranog Verstapena.

