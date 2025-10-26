Slušaj vest

Holanđanka Femke Bol i Šveđanin Armand Duplantis proglašeni su za najbolje atletičare Evrope za 2025. godinu u izboru Evropske atletske federacije.

Ovo je treći put da su Bol i Duplantis izabrani za najbolje evropske sportiste godine, a to je do sada uspeo još samo Britanac Mohamed Farah.

Duplantis je ove godine treći put postao svetski šampion u skoku s motkom i 14. put postavio svetski rekord, preskočivši 6,30 metara.

Armand Duplantis Mondo ponovo oborio svetski rekord Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bol je ove godine odbranila titulu šampionke sveta na 400 metara s preponama.

Femke Bol
Femke Bol Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Nagrada "zvezda u usponu" za najbolje mlade atletičare Evrope pripala je Odri Vero iz Švajcarske i Poljaku Hubert Troščianku.

