Femke Bol i Armand Duplantis dobili su nagrade Evropske atletske federacije
ATLETIKA
FEMKE BOL I ARMAND DUPLANTIS STIGLI DO ZASLUŽENIH NAGRADA! Više nema dileme - oni su najbolji u 2025. godini
Slušaj vest
Holanđanka Femke Bol i Šveđanin Armand Duplantis proglašeni su za najbolje atletičare Evrope za 2025. godinu u izboru Evropske atletske federacije.
Ovo je treći put da su Bol i Duplantis izabrani za najbolje evropske sportiste godine, a to je do sada uspeo još samo Britanac Mohamed Farah.
Duplantis je ove godine treći put postao svetski šampion u skoku s motkom i 14. put postavio svetski rekord, preskočivši 6,30 metara.
Armand Duplantis Mondo ponovo oborio svetski rekord Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Bol je ove godine odbranila titulu šampionke sveta na 400 metara s preponama.
Femke Bol Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia
Nagrada "zvezda u usponu" za najbolje mlade atletičare Evrope pripala je Odri Vero iz Švajcarske i Poljaku Hubert Troščianku.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši