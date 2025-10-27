Slušaj vest

Australijska plivačica Lani Palister postavila je novi svetski rekord u disciplini 800 metara slobodnim stilom na Svetskom kupu u malim bazenima, koji je održan u Torontu.

Palister je ovu deonicu isplivala za sedam minuta i 54 sekunde. Ona je oborila prethodni svetski rekord za 3,42 sekunde, koji je 2022. godine postavila Kejti Ledecki.

Amerikanka Kejt Daglas takođe je postavila novi svetski rekord u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Daglas je zabeležila vreme od 49,93 sekunde. Amerikanka je popravila sopstveni svetski rekord od 50,19 sekundi, koji je postavila pre šest dana na Svetskom kupu u Vestmontu.

Australijanka Kejli Mekion je oborila svetski rekord u disciplini 200 metara leđnim stilom. Ona je zabeležila vreme od 1:57.33. Mekion je oborila sopstveni svetski rekord (1:57.87), koji je postavila pre šest dana u Vestmontu.

Holandski plivač Kaspar Korbo postao je novi svetski rekorder u disciplini 200 metara prsnim stilom. On je ovu deonicu isplivao za minut, 59 sekunde i 52 stotinke.

Mađar Hubert Kos postavio je novi svetski rekord u disciplini 100 metara leđnim stilom u vremenu 48,16 sekundi.

