Slušaj vest

Andžej Vrona je skinuo odbojkaške patike i uplovio u komentatorske vode. Zapravo dok još nije završio karijeru, Poljak je polako ulazio u novu profesiju.

Sada je i definitivno posvećen komentarisanju utakmica. Radi za Polsat Sport. U jednom intervjuu je govorio o tome kako je on ranije gledao na komentatore, a kako se sada sam oseća u istoj ulozi.

"To je doživljaj. Lako je sedeti ispred televizora i slušati komentarisanje nekog meča i misliti sebi: 'Šta ovaj čovek priča', ili sam više puta isključivao zvuk i puštao sebi neki podkast na Jutjubu. Gledao sam utakmicu, a slušao nešto drugo. Sedeći u komentatorskoj kabini, dva i po sata su mi prošla kao 45 minuta. Svaki set je, po mom osećaju, trajao 10 minuta. U toj kabini postoji neko iskrivljenje prostor-vremena. Emocije... Mislim da sam dobio najbolju utakmicu iz kola. Dobar izbor", rekao je Vrona za "#7Strefa".

Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Postupke Vrone tokom utakmice komentarisali su i navijači. Većinom su pozitivno reagovali na novog saradnika Polsata Sport.

"Do nedavno sam bio s druge strane, pa se za sada trudim da u svemu pronađem pozitivne strane. Možda će me to s vremenom proći. Svaku akciju možeš komentarisati na tri načina - ili je krivica dizača, ili uspeh blokera, ili greška napadača".

Za sada nije poznato koju će sledeću utakmicu komentarisati.

"Čekam sledeći meč. Još ne znam koji, jer je velika gužva za komentarisanje. Ima mnogo stručnjaka i komentatora".

Kurir sport / Meridian sport

BONUS VIDEO: