On je i prošle godine pobedio na polumaratonu u Valensiji.
DOMINACIJA U VALENSIJI: Jomif Kejelča najbolji na polumaratonu
Atletičar iz Etiopije Jomif Kejelča pobedio je danas na polumaratonu u Valensiji.
Kejelča je stazu istrčao za 58 minuta i dve sekunde. Drugo mesto u Valensiji osvojio je Rodrig Kvizera iz Burundija (58:39), dok je treći bio Brajan Kibor iz Kenije (58:39).
Četvrta pozicija pripala je Šveđaninu Andreasu Almeru, koji je postavio novi evropski rekord (58:41).
Prvo mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Kenijka Agnes Ngetič, koja je polumaraton istrčala za jedan čas, tri minuta i osam sekundi. Ngetič je takođe odbranila titulu na polumaratonu u Valensiji.
Druga je bila Etiopljanka Fotijen Tesfej (1:05:11), dok je treće mesto pripalo Veroniki Loleo iz Kenije (1:05:46).
