Atletičar iz Etiopije Jomif Kejelča pobedio je danas na polumaratonu u Valensiji.

Kejelča je stazu istrčao za 58 minuta i dve sekunde. Drugo mesto u Valensiji osvojio je Rodrig Kvizera iz Burundija (58:39), dok je treći bio Brajan Kibor iz Kenije (58:39).

Četvrta pozicija pripala je Šveđaninu Andreasu Almeru, koji je postavio novi evropski rekord (58:41).

Prvo mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Kenijka Agnes Ngetič, koja je polumaraton istrčala za jedan čas, tri minuta i osam sekundi. Ngetič je takođe odbranila titulu na polumaratonu u Valensiji.

Druga je bila Etiopljanka Fotijen Tesfej (1:05:11), dok je treće mesto pripalo Veroniki Loleo iz Kenije (1:05:46).

