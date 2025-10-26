Slušaj vest

 Atletičari iz Novog Pazara Elzan Bibić i Teodora Simović pobednici su današnjeg petog Pazarskog Drum Panorama polumaratona.

Elzan Bibić Foto: Starsport©

 Bibić je kao predstavnik Novopazarskog udruženja atletičara do trećeg trijumfa u svom gradu stigao vremenom od 1:08,29 časova.

Drugi kod muškaraca bio je atletičar Novog Pazara Nikola Mijailović sa 1:08,41, a treći Stenli Kipruto iz užičke Mladosti sa 1:09,18 časova.

Simović, koja je registrovana za Atletski klub Novi Pazar, ostvarila je treću pobedu pred domaćim publikom posle 1:16,42 časova.

Drugo i treće mesto zauzele su Nora Trklja iz Crvene zvezde sa 1:22,41 i takmičarka Beograda Ivana Živković sa 1:25,47 časova.

U trkama na deset i pet kilometara dominirali su atletičari Novog Pazara.

Aldin Ćatović bio je bez premca na deset kilometara vremenom od 29:57 minuta, ispred atletičara Trepče iz Kosovske Mitrovice Saše Miljkovića sa 34:33 i člana Beograda Nikole Škiljevića sa 38:02 minuta.

Mejra Mehmedović slavila je na deset kilometara u ženskoj konkurenciji sa 35:28 minuta. Kao druga i treća završile su Nerma Čebović iz Novog Pazara sa 38:47 i Kraljevčanka Ana Ćebić sa 40:16 minuta.

Mušku trku na pet kilometara dobio je Kabir Ziljkić sa 16:03 minuta, da bi vremenom od 16:12 linijom cilja prošao drugoplasirani Kaid Koca. Iza dvojice atletičara Novog Pazara plasirao se Abedin Mujezinović iz Bosne i Hercegovine sa 16:43 minuta.

Saida Mušović sa 19:34 minuta bila je najbolja u ženskoj trci na pet kilometara, dok je na drugoj poziciji okončala Resmija Tutić sa 20:06 minuta. Posle dve takmičarke Novog Pazara u cilj je ušla trećeplasirana Petra Vasilić iz Crvene zvezde sa 20:53 minuta.

Trka zadovoljstva za najmlađe i lica sa posebnim potrebama okupila je više od 100 učesnika.

Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj petog Pazarskog Drum Panorama polumaratona. Takmičenje su organizovali gradski Sportski savez i Ustanova za sport.

Promoter ovogodišnjeg polumaratona u Novom Pazaru bio je evropski dvoranski šampion iz 2013. u bacanju kugle Asmir Kolašinac.

Organizatori su naveli da je po kišnom vremenu u svim trkama nastupilo više od 1.300 učesnika.

