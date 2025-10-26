Slušaj vest

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživeo je poraz na UFC 321, gde ga je Azamat Murzakanov nokautirao već u prvoj rundi.

Ovo je Rakiću četvrti uzastopni poraz u UFC, dok je Murzakanov ostao neporažen, sa impresivnim skorom od 16 pobeda iz isto toliko mečeva.

Rakić je uoči borbe bio pun samopouzdanja, poručivao da je u najboljoj formi do sada i najavljivao da će upravo on prekinuti Murzakanovljev niz, ali je ishod bio potpuno suprotan.

1/8 Vidi galeriju MMA borac Aleksandar Rakić Foto: AP Altaf Qadri, Carmen Mandato / Getty images / Profimedia, Printskrin/Instagram

Dan nakon meča, Aleksandar Rakić je ostavio emotivnu poruku na svom Instagramu.

- Želeo bih pre svega da počnem izvinjenjem svim svojim navijačima što sam vas razočarao. Sinoć jednostavno nije bila moja noć. Imao sam jedan od najboljih pripremnih kampova u životu, mentalno i fizički osećao sam se sjajno, a nikada do sada nisam imao ovakav tim kao sada. Svojim pravim, odanim fanovima i svojoj porodici, žao mi je što nisam pružio nastup koji ste svi očekivali - počeo je Aleksndar Rakić.

Ovaj neuspeh me neće definisati, niti će odrediti moju karijeru. Još uvek učim, napredujem i uradiću sve što je potrebno da dostignem veličinu u ovom sportu.

Prošla godina bila je teška, ali i godina velikog rasta. Jedna od najboljih odluka koje sam ikada doneo bila je da dovedem Nemanju Miloševića za svog glavnog trenera. Obožavam ovog čoveka iz dubine srca, za mene je on najbolji trener koga sam ikada imao.

Hvala svima mojoj porodici, prijateljima, supruzi, deci, svim navijačima širom sveta i UFC-u. Vaša ljubav i podrška daju mi snagu svakog dana.

Vratiću se što pre mogu - napisao je MMA borac na svom Instagram profilu.