Lando Noris ostvario je trijumf u trci za Veliku nagradu Meksika, te je stigao do liderske pozicije u generalnom plasmanu Formule 1.

Ipak, trku u Meksiku obeležio je i neverovatan incident koji je mogao da se završi tragičnim ishodom, ali je, na svu sreću, vozač Rejsing Bulsa, Lijam Loson, odreagovao veoma spretno, te je izbegnut totalni haos.

Lijam Loson Foto: Michael Potts / imago sportfotodienst / Profimedia, XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia, Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta se zapravo desilo?

Posle haotičnog starta i prvog kruga u kom se desio niz incidenata, Loson je ostao bez prednjeg krila, te je otišao u boks da sanira štetu. Vratio se na stazu posle popravke, a redari to nisu znali, te su izašli da pokupe ostatke bolida.

Krenuli su da pretrčavaju stazu redari, a Loson je naleteo direktno na njih i nekako je uspeo da ih izbegne!

- Jesi li video to? O, Bože, čoveče. Mogao sam da ih je**no ubijem, druže - rekao je Loson ljudima iz svog tima, na šta je dobio odgovor:

- Da, video sam, svaka čast što si ih izbegao.

Pogledajte kako je sve izgledalo iz drugog ugla:

Lijam Loson je na kraju stigao ostale vozače, ali se ubrzo ponovo vratio u boks i odustao zbog oštećenja sa početka trke.

