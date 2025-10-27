Slušaj vest

Ipak, trku u Meksiku obeležio je i neverovatan incident koji je mogao da se završi tragičnim ishodom, ali je, na svu sreću, vozač Rejsing Bulsa, Lijam Loson, odreagovao veoma spretno, te je izbegnut totalni haos.

1/9 Vidi galeriju Lijam Loson Foto: Michael Potts / imago sportfotodienst / Profimedia, XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia, Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta se zapravo desilo?

Posle haotičnog starta i prvog kruga u kom se desio niz incidenata, Loson je ostao bez prednjeg krila, te je otišao u boks da sanira štetu. Vratio se na stazu posle popravke, a redari to nisu znali, te su izašli da pokupe ostatke bolida.

Krenuli su da pretrčavaju stazu redari, a Loson je naleteo direktno na njih i nekako je uspeo da ih izbegne!

- Jesi li video to? O, Bože, čoveče. Mogao sam da ih je**no ubijem, druže - rekao je Loson ljudima iz svog tima, na šta je dobio odgovor:

- Da, video sam, svaka čast što si ih izbegao.

Pogledajte kako je sve izgledalo iz drugog ugla:

Lijam Loson je na kraju stigao ostale vozače, ali se ubrzo ponovo vratio u boks i odustao zbog oštećenja sa početka trke.

BONUS VIDEO: