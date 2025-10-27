Slušaj vest

Šampion Srbije u futsalu, Loznica, kreće svoj pohod u Ligi šampiona.

Prvu u grupi 3 zeleno-beli igraju u sredu kada im je protivnik Benfika, jedan od ozbiljnih kandidata za titulu, dan kasnije protivnik je domaćin turnira Luksol St. Andres, a poslednji susret je prvog novembra kada će se nadmetati sa letonskom Rigom.

Iz kluba kažu da su spremni da predstave Loznicu i Srbiju na najbolji način na evropskoj futsalskoj sceni, a želja im je da se meč osmine finala Lige šampiona igra u njihovom ”Lagatoru’’. Loznica je pre dve godine bila domaćin grupne faze kada je ugostila Barselonu, Anderleht i Luksol koji je jedino pobedila, što je bilo dovoljno da prođe u osminu finala.

Tada je drugi put igrala elitnu rundu Lige šampiona i u Lisabonu, posle poraza od Sportinga i Anderlehta, uspela da savlada mađarski Holadaš (3:2). Iz grupe u kojoj su sada Lozničani tri prvoplasirana tima idu u osminu finala, a ukoliko oni budu među njima, utakmica Lige šampiona, igraće se ponovo na parketu ‘’Lagatora’’. Igrači KMF Loznica grada na put kreću puni optimizma sa nadom da će ostvariti ono što žele.

Inače, u domaćem prvenstvu Loznica je, posle četiri odigrana kola, na vrhu tabele sa 12 bodova, a sada sve karte baca na Maltu.

Kurir sport / T.I.

