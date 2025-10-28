Slušaj vest

Mikec, član kluba Policajac, je do pobede u finalu došao sa rezultatom od 237,8 krugova.

Srebro je osvojio Hrvat Željko Posavec iz Dalmacijacementa sa 236,8 krugova, dok je bronza pripala srpskom strelcu Urošu Gajiću iz kluba Niš 1881 sa 217 krugova.

Mikec je tako došao do svog drugog zlata vazdušnim pištoljem u Solinu ove godine, nakon što je sa svojom bratanicom Teom Mikec osvojio zlatnu medalju u takmičenju miks parova.

Gajiću je ovo treća osvojena medalja vazdušnim pištoljem u Solinu ove godine, nakon zlata u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji u takmičenju Trofej Salone.

Zlato u takmičenju "DC Open" u disciplini vazdušnom puškom u ženskoj konkurenciji osvojila je srpska strelkinja Anđelija Stevanović.

1/6 Vidi galeriju Damir Mikec Foto: Kurir Televizija, Starsport/Peđa Milosavljević, Dado Đilas

Stevanović, članica družine "Dragan Jevtić Škepo", je do pobede u finalu došla sa rezultatom od 252,9 krugova.

Srebro je osvojila Zakira Pušina iz Bosne i Hercegovine sa 249,8 krugova, dok je bronza pripala Hrvatici Tei Ilijević sa 227,3 kruga.

Stevanović je tako osvojila svoju treću zlatnu medalju vazdušnom puškom u Solinu ove godine, nakon zlata u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji u takmičenju Trofej Salone.

Sem troje osvajača medalja, u finalna gađanja "DC Opena" plasiralo se još sedmoro srpskih strelaca, a najbliži postolju bili su Aleksa Rakonjac i Anastasija Živković koji su puškom osvojili četvrta mesta.

Tokom trodnevnog turnira, na kom su učestvovali takmičari iz devet zemalja, srpski strelci su osvojili ukupno 14 medalja.