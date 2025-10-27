Slušaj vest

Novi selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je danas da je veoma srećan i počastvovan što je stupio na tu poziciju i dodao da očekuje odličnu saradnju sa srpskim igračima.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije

"Veoma sam srećan i počastvovan što ću biti selektor Srbije. Moramo da uradimo sve što je do nas, da pružimo maksimum kako bismo igrali kao tim i pružali dobre partije. Poznajem srpske igrače, kao i oni mene, tako da očekujem odličnu saradnju", naveo je Raul Gonzales na konferenciji za novinare, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije se danas okupila u Beogradu, odakle je krenula za Loznicu, gde će obaviti prve pripreme pod vođstvom Gonzalesa.

Gonzales je rekao da njegova ekipa ima velikih problema sa povredama i dodao da je cilj da se na predstojećem Evropskom prvenstvu prođe grupna faza.

"Imamo velikih problema sa povredama, trebalo bi da pripremimo tim za Evropsko prvenstvo koje sledi i cilj je da prođemo grupu iako je najteža na prvenstvu, ali mi imamo jasan cilj i idemo ka tome", naveo je novi selektor reprezentacije Srbije.

Predsednik RSS-a Božidar Đurković rekao je da Gonzales i igrači imaju punu podršku Saveza i dodao da je rukovodstvo presrećno što sarađuje sa "jednim od najboljih evropskih trenera".

"Što se tiče Saveza, selektor i igrači imaće punu podršku. Ovo je pretposlednja akcija pred odlazak na Evropsko prvenstvo i nadamo se da će svi da budu spremni da se uhvate u koštac i budu spremni za Evropsko prvenstvo. Naši rivali zaslužuju poštovanje i nadam se da će momci i selektor učiniti sve da se vrate uzdignute glave. Presrećni smo što sarađujemo sa jednim od najboljih evropskih trenera", kazao je Đurković.

Direktor selekcije Srbije Mladen Bojinović naveo je da je "pola tima" zbog povreda otkazalo svoj nastup na ovoj akciji reprezentacije.

"U startu smo znali za Miloša Kosa i Lazara Kukića, koji su duže vreme povređeni. Poslednji u nizu povreda su Stefan Dodić i Dragan Pešmalkbek, zvali smo Luku Rogana da ga zameni, ali se povredio u subotu, pa je tu Andrej Stanković. Ognjen Cenić je zamenio Dodića, dok je Uroš Borzaš juče operisan i umesto njega smo pozvali Vukašina Antonijevića", rekao je Bojinović.

Bojinović je dodao i da se nada da će svi reprezentativci biti zdravi u decembru, kako bi se započeo ciklus "podizanja srpskog rukometa".

Reprezentativac Srbije Nemanja Ilić rekao je da je veoma srećan zbog okupljanja i dodao da problemi sa povredama mogu da se iskoriste za pružanje šanse mladim igračima.

"Veoma sam srećni smo što smo se ponovo okupili i počeli novi period, želimo da stvaramo neke nove uspehe. Imamo maler s povredama, veliki broj otkaza, ali možemo to da iskoristimo kako bismo probali mlađe igrače i da vidimo šta nas čeka u budućnosti", kazao je Ilić.

Reprezentacija Srbije će na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 15. januara do 1. februara 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, igrati u Grupi A sa selekcijama Španije, Nemačke i Austrije.