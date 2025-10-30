Italijanska odbojkašica Đorđa Zanoni postala je prava senzacija na društvenim mrežama, i to ne samo zbog svojih bravura na terenu, već i zbog izgleda koji obara s nogu!
LEPOTICA
ZBOG NJE SE GLEDA ODBOJKA! Brutalna Đorđa zaludela svet, ne zna se da li bolje izgleda na terenu ili u kupaćem kostimu... Procenite sami! (FOTO)
Zanosna Đorđa, koja brani boje slavne Rome, redovno oduševljava fanove fotografijama s treninga, ali i onima s plaže, gde pokazuje telo dostojno modne piste.
Đorđa Zanoni Foto: PrintscreenInstagram
Sportski portali širom Evrope već su je prozvali "najlepšom odbojkašicom Italije", a oni koji je prate na Instagramu tvrde da su njene objave "razlog zbog kog su počeli da prate odbojku".
Đorđa je oličenje italijanskog šarma, stila i lepote. Na poslednjim fotografijama u kupaćem kostimu izgleda kao da je sišla sa naslovnice modnog magazina, a komentari obožavalaca i lajkovi ne prestaju da pljušte.
