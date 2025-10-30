Slušaj vest

Zanosna Đorđa, koja brani boje slavne Rome, redovno oduševljava fanove fotografijama s treninga, ali i onima s plaže, gde pokazuje telo dostojno modne piste.

Đorđa Zanoni Foto: PrintscreenInstagram

Sportski portali širom Evrope već su je prozvali "najlepšom odbojkašicom Italije", a oni koji je prate na Instagramu tvrde da su njene objave "razlog zbog kog su počeli da prate odbojku".

Đorđa je oličenje italijanskog šarma, stila i lepote. Na poslednjim fotografijama u kupaćem kostimu izgleda kao da je sišla sa naslovnice modnog magazina, a komentari obožavalaca i lajkovi ne prestaju da pljušte.

Dileta Leota pod tusem Izvor: Kurir