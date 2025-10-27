Slušaj vest

Švajcarski motociklista Noa Detvajler u stabilnom je ali kritičnom stanju, posle udesa tokom trke Moto3 šampionata za Veliku nagradu Malezije.

Najsurovija trka u istoriji motorciklizma Foto: Printscreen / Instagram / tatahrvata

 Detvajler se u krugu za zagrevanje uoči nedeljne trke u Maleziji sudario sa svetskim šampionom Hoseom Antoniom Ruedom.

"Noa je u poslednjih nekoliko sati imao nekoliko operacija, koje su dobro prošle. Prema rečima nadležnih lekara, njegovo stanje je stabilno, ali i dalje kritično", saopštili su njegova porodica i njegova ekipa CIP Grin Pauer, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Obojica vozača prebačena su helikopterom u bolnicu uoči trke, koja je zbog incidenta bila skraćena.

Španac Rueda, koji je početkom ovog meseca četiri trke pre kraja šampionata u Indoneziji osvojio titulu, slomio je ruku u udesu i doživeo je potres mozga.

Moto3 je početna klasa, iza Moto2 i Moto GP.

