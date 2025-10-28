Slušaj vest

Ovaj put kroz bokserski klub Crvena zvezda koji je dobio tu čast da bude domaćin plej ofa EUBC Kupa šampiona. Evropska konfederacija nije slučajno izabrala Zvezdu da ugosti ovo najprestižnije klupsko takmičenje na Starom kontinentu, izabrali su klub sa tradicijom, klub sa armijom navijača, cenjen po kvalitetu, radu, istrajnosti, posvećenosti, autentičnosti, klub ponosa i hrabrosti.

U redovima plemenite veštine Crvena zvezda je sinonim šampiona i jedan je od ključnih klubova našeg regiona. Nisu se samo rađali i kalili šampioni u magičnom četverouglu crveno-bele sale, to je uvek bilo mesto gde su deca, mladi sportisti razvijali karakter, telesne i intelektualne snage i sposobnosti, gradili neki novi pogled na svet. Uz porodicu, bokserski klub Crvena zvezda je uvek bio kutak mladim snagama gde su se pripremali za život i rad u društvenoj zajednici.

Plej of EUBC Kupa šampiona 2025. biće održan 31. oktobra (polufinala) i 2. novembra (meč finala, kao i borba za treće mesto) sa početkom od 20:00 časova u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu, popularnoj “Ložionici”. Za naslov šampiona evropskog klupskog takmičenja 2025. u boksu boriće se uz domaćina BK Crvena zvezda još tri ekipe: Panatinaikos (Grčka), Ostrava (Češka) i Pankration iz Moldavije.

Boje BK Crvena zvezda u “Ložionici” braniće izuzetni bokseri, među kojima i nosioci evropskih i svetskih odličja: Artur Ngaptijan 57 kg, Pavel Fedorov 63.5 kg, Vahid Abasov 67 kg, Igor Rogić 71 kg, Dimitrije Andrejević 75 kg, Vladimir Mirončikov 80 kg, Sadam Magomedov 92 kg.

Zvezda je još 2024. organizacijom spektakulrane boks manifestacije koja je održana na Kalemegdanu, gde su održali prijateljski susret sa bratskim klubom, grčkim Olimpijakosom, pokazala da je izvanredan domaćin koji ima svoje ime i prezime, svoje verne i dostojanstvene navijače. EUBC je prepoznao te vrednosti koje doprinose i u razvoju i značaju same plemenite veštine na sportskoj mapi Evrope i nagradio crvenobele plej ofom Kupa šampiona.

- Misija bokserskog kluba Crvena zvezda je da nastavimo šampionsku tradiciju, da kao i uvek do sada budemo mesto gde će naše mlade snage razvijati strpljenje, toleranciju, kritičnost, doslednost, iskrenost, uvažavanje, da u svakom trenutku svog života budu šampioni, dosledni i dostojni sebe. Da uvek i zauvek u srcu nose crveno-beli klub jer mi smo jedna velika familija koja drži do zajedničkih vrednosti, do ljubavi i harmonije među svim članovima i prema Zvedi, našem centru okupljanja i zajedničkog koračnja, da cenimo i respektujemo druge klubove, najveće rivale, jer samo zdrava konkurencija donosi kvalitet i zdrav sport, zdrav život u svakom pogledu – kaže generalni direktor Aleksandar Nikolić.

Prvu sekciju bokserskog kluba Crvena Zvezda oformio je jedan od utemeljivača srpskog boksa Toma Stanisavljević. Zvanično kao bokserski klub primljena je u Sportsko društvo CZ 1952 godine. Osvojili su tri puta šampionat SFRJ (Jugoslavije) 1967 , 1969 i 1970 godine. U novoj istoriji srpskog boksa crvenobeli su osvojili Regionalnu ligu 2022 (muškraci), ženska seniorska ekipa postaje šampion Srbije 2023. godine.

Najpoznatiji bokseri iz redova crvenobele familije su: Milivoj Bulat (bronza na EP u Milanu 1951), Branislav Petrić (srebro na EP u Moskvi 1963, šampion Balkana), Bogoljub Kahriman (šampion Jugoslavije i osvajač Zlatne rukavice), Živorad Jelesijević (bronza na EP), Jovan Džakula (šest puta šampion SFRJ, osvajač Zlatne rukavice, Zlatnog pojasa), Zoran Manojlović (pet puta šampion države, profesionalni prvak sveta u WBN verziji).

