Formula 1 uvek je bila sinonim za prave muškarce, veliku količinu adrenalina, ogromna uzbuđenja, ali i lepe žene.

Međutim, poslednjih nekoliko godina, a posebno prošlim trkama, u Ostinu u SAD i Meksiku, desilo se da u fokusu TV kamera više budu devojke i žene vozača Formule 1, nego oni sami.

Rebeka Donaldson i Karlos Sainz na trci Formule 1 Foto: James Moy / Alamy / Profimedia

To je izazvalo gnev pojedinih vozača, ali i publike, koja je bila razočarana tim "rijaliti stavom" Amerikanaca prema Formuli 1. A, takve stvari dešavale su se sporadično i tokom cele sezone, mada ne tako učestalo kao u Teksasu i Meksiku.

U kritikama je prednjačio vozače ekipe Vilijams Karlos Sainz, koji je bio zapanjen onim što je mogao da vidi posle trke. Naime, na trci za VN Singapura, na izrazito zahtevnoj stazi, Sainz je napravio impresivan proboj s kraja poretka sve do desetog mesta, što je ostalo nezabeleženo u prenosu uživo. A nadoknadio je Španac čak osam pozicija.

1/12 Vidi galeriju Formula 1 devojke vozača 2025 Foto: Printskrin/Instagram



Ignorisan je i pokušaj Fernanda Alonsa da stigne Luisa Hamiltona. Umesto akcije na stazi, kamere su se redovno prebacivale na Sainzovu devojku Rebeku Donaldson i izabranicu Landa Norisa Megi Korseiro. Osim njih, često je u prenosima pažnja bila na Keli Pike, lepšoj polovini Maksa Verstapena.

- To postaje pomalo trend, koji im je sigurno u jednom trenutku odgovarao, kada je ljudima bilo zanimljivo da vide naše devojke - rekao je Karlos Sainz i nastavio:

Megi Korseiro i Lando Noris na trci Formule 1 Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia



- Razumem da ako dođe do preticanja, do vrlo napetog trenutka u trci, da se on posle prikaže kao snimak... Ali i tokom trke treba pratiti najuzbudljivije momente. Propuštaju se važni trenuci, kao što su, na primer, bila moja preticanja, a bilo ih je pet, ili lov Alonsa na Hamiltona. U redu je da se prikazuju i neke stvari van staze, ali ne treba da se izgubi fokus na ono glavno, a to je trkanje. Ako mene pitate, malo preteruju s prikazivanjem slavnih osoba i devojaka.



Tema devojaka i lepih žena vozača Formule 1 sve više zaokuplja pažnju javnosti.

Maks Ferstapen i njegova supruga Keli Pike na trci Formule 1 Foto: HOCH ZWEI / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleski mediji pišu da su vlasnici TV prava pod uticajem Netfliksove serije "Drive to Survive", koja je donela revoluciju u F1. Privukli su novu, mladu publiku, više sklonu fokusiranju na vozače i njihov privatni život umesto na sam sport.



Potvrda trenda da javnost sve više zanima privatni život vozača i njihovih devojaka su i primeri sa Instagrama.

Džordž Rasel i njegova devojka Montero Mund na trci Formule 1 Foto: HOCH ZWEI / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, objava na zvaničnom profilu Mercedesa koja prikazuje reakciju Montero Mund, devojke Džordža Rasela, posle njegove pobede prikupila je čak 7,8 miliona pregleda. Za poređenje, sve sportske objave Mercedesa zajedno imale su 4,6 miliona pregleda.