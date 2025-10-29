Slušaj vest

Beograd će krajem oktobra i početkom novembra biti domaćin pravog bokserskog spektakla - plej-ofa EUBC Kupa šampiona 2025. godine, a čast da ugosti najbolje evropske klubove pripala je Bokserskom klubu Crvena zvezda.

Evropska bokserska konfederacija (EUBC) poverila je organizaciju upravo Zvezdi, prepoznajući tradiciju, rad, posvećenost i ogroman doprinos koji crveno-beli klub daje razvoju plemenite veštine u regionu.

Domaćin plej-ofa biće kreativni centar “Ložionica” u Beogradu, gde će se 31. oktobra održati polufinalni mečevi, dok su finale i borba za treće mesto zakazani za 2. novembar, sa početkom od 20 časova.

Foto: Bokserski klub Crvena zvezda

Za evropsku titulu boriće se četiri ekipe – Crvena zvezda (Srbija), Panatenaikos (Grčka), Ostrava (Češka) i Pankration (Moldavija). Boje Zvezde braniće vrhunski bokseri i nosioci evropskih i svetskih odličja: Artur Ngaptijan (57 kg), Pavel Fedorov (63,5 kg), Vahid Abasov (67 kg), Igor Rogić (71 kg), Dimitrije Andrejević (75 kg), Vladimir Mirončikov (80 kg) i Sadam Magomedov (92 kg).

Generalni direktor kluba Aleksandar Nikolić istakao je da Zvezda uvek ima jasnu misiju:

- Naša misija je da nastavimo šampionsku tradiciju i da ostanemo mesto gde mladi razvijaju karakter, strpljenje i doslednost. Želimo da naši sportisti uvek budu šampioni – ne samo u ringu, već i u životu. Crvena zvezda je familija koja neguje zajedništvo, ljubav i poštovanje prema svima, pa i prema rivalima, jer samo zdrava konkurencija stvara prave vrednosti.

Crveno-beli su i ranije dokazali da su vrhunski domaćini – prošle godine su na Kalemegdanu priredili nezaboravnu boksersku manifestaciju i prijateljski susret sa bratskim klubom Olimpijakosom iz Grčke, čime su pokazali da sport spaja i inspiriše.

Upravo taj duh prepoznala je i EUBC, poverivši Zvezdi domaćinstvo najprestižnijeg klupskog takmičenja u Evropi.

Bokserski klub Crvena zvezda postoji više od sedam decenija, a osnovan je 1952. godine. Tokom bogate istorije osvojio je tri titule šampiona Jugoslavije (1967, 1969. i 1970), Regionalnu ligu 2022. godine, dok su dame postale šampionke Srbije 2023. godine.

Kroz Zvezdu su prošla neka od najvećih imena domaćeg boksa – Milivoj Bulat, Branislav Petrić, Bogoljub Kahriman, Živorad Jelesijević, Jovan Džakula i Zoran Manojlović, koji su ispisali zlatne stranice istorije ovog sporta.

