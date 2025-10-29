Slušaj vest

U derbiju drugog kola Lige šampiona vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca gostuju ekipi Mladosti, u Zagrebu, u sredu od 20.30 časova.

Ovaj duel se s pravom može nazvati „sudarom titana“, jer će u bazen uskočiti sastavi sačinjeni gotovo isključivo od sadašnjih i bivših reprezentativaca Srbije i Hrvatske – dve svetske vaterpolo sile.

Uz grčki Olimpijakos, ovi rivali važe za glavne favorite za plasman u narednu fazu takmičenja, pa će pobednik ovog meča napraviti veliki korak ka četvrtfinalu. Kragujevčani su startovali trijumfom nad mađarskim Vašašom, dok su „žapci“ poraženi na gostovanju u Atini.

- Ova utakmica je jedna od najvažnijih u grupnoj fazi Lige šampiona. Pobeda bi nam značajno olakšala put ka četvrtfinalu, ali njima je duel izuzetno bitan, možda čak i presudan. Očekujem borbenu, tvrdu, pravu mušku utakmicu, iz koje ćemo, nadam se, izaći kao pobednici – rekao je Boris Vapenski, iskusni levoruki vaterpolista Radničkog.

Radnički i Mladost odigrali su veliki broj uzbudljivih duela u prethodnoj sezoni, a oba tima su u međuvremenu dodatno pojačala svoje redove. Zagrepčane je ponovo preuzeo dugogodišnji trener Zoran Bajić, dok su u bazen stigli iskusni centar Luka Lončar, ruski internacionalac Ivan Nagaev i trojac iz Primorja – Mauro Ivan Čubranić, Viktor Tončinić i Karlo Babić.

- Mladost je znatno bolja nego prošle godine. Doveli su dobre i iskusne igrače koji mogu da naprave razliku. Mi smo se možda još i više pojačali i mnogo toga će zavisiti od nas samih. U sudaru dva kvalitetna tima presudiće borbenost i želja za pobedom – dodao je Vapenski.

Kragujevčani nisu otvorili sezonu na najbolji način. Pretrpeli su poraze od Jadrana iz Herceg Novog i Novog Beograda, ali su u poslednjem meču sa Šapcem (18:10), pokazali da polako idu ka željenoj formi.

- Mislim da smo krenuli uzlaznom putanjom. Šabac je bio odlična proba – delovali smo kao pravi tim, držali se zajedno, dali dosta golova… Iako smo se kasnije opustili i primili nekoliko lakih pogodaka, odbrana je bila odlična, pogotovo u prve dve četvrtine (10:3). Video sam dosta pozitivnih stvari i očekujem da ćemo sada odigrati još bolje, onako kako ova ekipa treba da igra i da ćemo sa još više motiva i borbenosti pobediti Mladost – zaključio je Vapenski.

Direktan prenos utakmice moći će da se prati na kanalu Arena sport 3.

