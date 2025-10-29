Slušaj vest

Vikend iza nas bio je rezervisan za jedno od najznačajnijih i najvećih nacionalnih takmičenja u badmintonu. Dvadeset peti po redu Trofej Beograda okupio je gotovo 100 takmičara iz deset srpskih klubova, koji su se tokom dva uzbudljiva dana nadmetali u seniorskim i juniorskim kategorijama. Događaj su organizovali Badminton klub Beograd i Badminton savez Beograda, uz podršku Ministarstva sporta Republike Srbije, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Badminton saveza Srbije i Sportskog saveza Beograda. Turnir je okupio brojne vrhunske takmičare različitih uzrasnih kategorija, koji su svojim nastupima doprineli visokom nivou takmičenja.

Prvog takmičarskog dana na teren su izašli igrači uzrasta do 9, 13 i 17 godina, kao i seniori u parskim konkurencijama. Mihajlo Tomić se čak dva puta popeo na najviše postolje pobedničkog podijuma, osvojivši prvo mesto u konkurenciji mešovitih parova sa Anđelom Vitman i u konkurenciji muških parova sa Viktorom Petrovićem.

Članice Badminton kluba Zmajevi Marija Sudimac i Sara Lončar bile su najbolji ženski par ovogodišnjeg izdanja Trofeja Beograda. Najviše uspeha u pojedinačnim juniorskim konkurencijama postigli su Marko Petković u uzrastu do 17 godina, Mihajlo Pantić i Marija Savić u uzrastu do 13 godina i Iris Mihajlović u najmlađoj konkurenciji do 9 godina.

1/6 Vidi galeriju Trofej Beograda u badmintonu Foto: Badminton Savez Srbije

U nedelju su se seniori i igrači do 11 godina starosti nadmetali u pojedinačnim konkurencijama, dok su juniori do 15 godina borili za zlato u svih pet takmičarskih disciplina. Zmajevi su nastavili dominaciju u seniorskoj kategoriji, jer su se Marija Sudimac i Sergej Lukić okitili najsjajnijim odličjem u ženskom i muškom singlu, a njihova mlada saigračica Lana Barišić osvojila je zlato u katogoriji devojčica do 11 godina. U takmičenju igrača do 15 godina, članovi Badminton kluba Beograd podigli su pobednički pehar u svim konkurencijama, a najzaslužniji za ovaj uspeh bio je Konstantin Ristić. Pored zlata u singlu, Konstantin je prvo mesto osvojio i u paru sa Nađom Todorović i Ilijom Vulićem, članom kruševačkih Zmajeva. Nađa je novo zlato Beogradu obezbedila u konkurenciji ženskih parova zajedno sa Milicom Tomić, koja je briljirala i u pojedinačnoj konkurenciji.

Generalni sekretar Badminton saveza Beograda, Đurđa Jovičić, izjavila je: „Izuzetno smo ponosni što je ovogodišnji XXV Kup Grada – Trofej Beograda protekao u sjajnoj atmosferi i okupio veliki broj učesnika iz svih krajeva Srbije. Ovaj jubilej potvrđuje da badminton u našoj zemlji raste iz godine u godinu, kako po kvalitetu igre, tako i po broju mladih koji se uključuju u sport. Zahvaljujemo se svima koji su doprineli uspešnoj organizaciji i stvaranju još jednog sportskog praznika u Beogradu”.

Takmičenje je održano u organizaciji Badminton kluba Beograda i Badminton saveza Beograda, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Badminton saveza Srbije i Sportskog saveza Beograda uz pomoć prijatelja takmičenja kompanija Tinšped i Victor. Spisak svih osvajača medalja možete pronaći putem sledećeg linka.

