Slušaj vest

Ragbi reprezentacija Srbije ostvarila je ubedljivu pobedu nad Slovačkom u prestižnom takmičenju Evropska konferencija.

Srbija je zaigrala kao domaćin na stadionu u Pančevu prvi put posle 56 godina, a njeni igrači predvođeni selektorom Morisom Lougom, priredili su pravi spektakl. Srpski tim je obradovao oko hiljadu navijača ubedljivom pobedom rezultatom 52:12.

Predivna sunčana subota bila je pravo vreme da srpski ragbisti nastave niz pobeda od dolaska novog rukovodstva u Ragbi savez Srbije, ali i selektora Louga.

Srbija je povela već u 12, minutu prvog poluvremena kada je esej zabeležio Aljoša Avramović, a na 7:0 je povisio Igor Gajić, odličnim šutem za dva poena. Slovačka je u 19. minutu zapretila i smanjila je na 7:5 esejem Danijela Valeka, ali je do poluvremena Srbija preuzela inicijativu i briljantnom igrom stekla prednost od 19:5.

Ragbi reprezentacija Srbije
Foto: Vanja Bejin

Eseje su upisivali ponovo Avramović i veoma inspirisani, hitri kapiten Igor Dejanović, dok je siguran šuter bio Gajić.

Već u drugom minutu drugog poluvremena Srbija je esejem Dragana Kokanovića povela sa 24:5, ponovo je Gajić odlično šutirao i time je srpski tim gotovo obezbedio pobedu. Ali, tu nije bio kraj! Spretni Predrag Keglić, momak koji je uspevao da ukroti veliki broj dodavanja saigrača, postigao je esej za 31:5 i ponovo je omogućio Gajiću da upiše dva poena. 

Selektor Loug je posle jedne izmene u prvom poluvremenu od 50. do 54. minuta izmenio još tri igrača, a dok se sve složilo na terenu Slovaci su uspeli da smanje na 33:12. 

Eventualni nalet protivnika zaustavio je Keglić esejem u 69. minutu, a novi šuter, Aleksandar Andrić, bio je precizan za velikih 40:12.

Srpski tim je nastavio sa agilnom igrom, Stefan Đorđević je upisao esej u 74. minutu, pet minuta kasnije je uspešan bio i Milan Vesković, a Aleksandar Andrić je šutem za dva poena stavio tačku na meč za veliku pobedu Srbije od 52:12.

Srbija je ostvarila drugi trijumf u Grupi B, a naredne godine je očekuju dueli sa Slovenijom i Austrijom u pokušaju da se plasira u plej-of i viši rang takmičenja.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA BOLJA OD TURSKE U ISTANBULU: Sedam utisaka za poneti
1000002365.jpg
Ostali sportoviDRAMA NA OSTRVU: Bivši engleski ragbista Tom Vojs nestao, automobil mu pronađen u reci
profimedia-0924343867.jpg
Ostali sportoviPRONAĐENO TELO TOKOM POTRAGE ZA ŽENOM POZNATOG SPORTISTE! Krenula na plivanje, ali se nije vratila! Policija obavestila porodicu!
profimedia0494362793.jpg
Ostali sportoviDA LI JE OVO MOGUĆE?! Igrači panično bežali po terenu od POMAHNITALOG BIKA! Životinja videla crvene dresove i nastao je haos VIDEO
bik-2.jpg

 BONUS VIDEO:

Piksi odlazi Izvor: Kurir