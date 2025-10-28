Slušaj vest

Ragbi reprezentacija Srbije ostvarila je ubedljivu pobedu nad Slovačkom u prestižnom takmičenju Evropska konferencija.

Srbija je zaigrala kao domaćin na stadionu u Pančevu prvi put posle 56 godina, a njeni igrači predvođeni selektorom Morisom Lougom, priredili su pravi spektakl. Srpski tim je obradovao oko hiljadu navijača ubedljivom pobedom rezultatom 52:12.

Predivna sunčana subota bila je pravo vreme da srpski ragbisti nastave niz pobeda od dolaska novog rukovodstva u Ragbi savez Srbije, ali i selektora Louga.

Srbija je povela već u 12, minutu prvog poluvremena kada je esej zabeležio Aljoša Avramović, a na 7:0 je povisio Igor Gajić, odličnim šutem za dva poena. Slovačka je u 19. minutu zapretila i smanjila je na 7:5 esejem Danijela Valeka, ali je do poluvremena Srbija preuzela inicijativu i briljantnom igrom stekla prednost od 19:5.

Foto: Vanja Bejin

Eseje su upisivali ponovo Avramović i veoma inspirisani, hitri kapiten Igor Dejanović, dok je siguran šuter bio Gajić.

Već u drugom minutu drugog poluvremena Srbija je esejem Dragana Kokanovića povela sa 24:5, ponovo je Gajić odlično šutirao i time je srpski tim gotovo obezbedio pobedu. Ali, tu nije bio kraj! Spretni Predrag Keglić, momak koji je uspevao da ukroti veliki broj dodavanja saigrača, postigao je esej za 31:5 i ponovo je omogućio Gajiću da upiše dva poena.

Selektor Loug je posle jedne izmene u prvom poluvremenu od 50. do 54. minuta izmenio još tri igrača, a dok se sve složilo na terenu Slovaci su uspeli da smanje na 33:12.

Eventualni nalet protivnika zaustavio je Keglić esejem u 69. minutu, a novi šuter, Aleksandar Andrić, bio je precizan za velikih 40:12.

Srpski tim je nastavio sa agilnom igrom, Stefan Đorđević je upisao esej u 74. minutu, pet minuta kasnije je uspešan bio i Milan Vesković, a Aleksandar Andrić je šutem za dva poena stavio tačku na meč za veliku pobedu Srbije od 52:12.

Srbija je ostvarila drugi trijumf u Grupi B, a naredne godine je očekuju dueli sa Slovenijom i Austrijom u pokušaju da se plasira u plej-of i viši rang takmičenja.

