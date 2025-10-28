U klasi ILCA 6, u seniorskoj konkurenciji, srebrnu medalju osvojio je Andrej Bozoki, dok se bronzom okitio Nenad Zakić. U juniorskoj kategoriji, u klasi ILCA 4, bronzano odličje pripalo je Jovani Stepanović.

Jedrilo se tri dana, od čega dva dana po umerenom severno-istočnom vetru sa većim naletima talasa i poslednji dan sa blagim zapadnim vetrom bez većih talasa. Uspešno je realizovano tri do četiri trke u zavisnosti od klasa, a zanimljivo je istaći da je ovo bilo prva jedriličarska Balkanijada posle nekoliko godina pauze koja je usledila od izbijanja pandemije virusa korona 2020. godine