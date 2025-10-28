Sahranjen Velizar Đerić, bivši ministar sporta: Poslednji aplauz velikom Đeri
Velizar Đerić, bivši ministar sporta i istaknuti sportski radnik koji je iznenada preminuo u 73. godini života sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Komemoracija Đeriću održana je u Domu Narodne skupštine Srbije, u prisustvu velikog broja prijatelja, članova porodice, sportista i sportiskih radnika kao i političkih saboraca.
Govore su održali su potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i dugogodišnji prijatelj Slobodan Unković.
-Nema sportiste koji ga nije voleo, nema sportiste kome nije pomogao. Nema čoveka bilo kojih godina koji ga nije oslovljavao sa - Brate, Bratski - moglo se čuti na komemoraciji koja je završena višeminutnim aplauzom u čast velikog Đere.
-Otišao je čovek sa najviše prijatelja na planeti, čovek bez neprijatelja - ovako su svi govorili za Velizara Đerića.
Đerić je bio fudbalski golman i savezni fudbalski sudija, kasnije nadaleko poznat kao ugledni ugostitelj, a poslednjih decenija bez prestanka svakodnevno je vodio razne sportske organizacije i saveze. Krajem 90-tih, pa i tokom NATO agresije, bio je ministar sporta u Vladi Savezne Republike Jugoslavije.