Velizar Đerić, bivši ministar sporta i istaknuti sportski radnik koji je iznenada preminuo u 73. godini života sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Komemoracija Đeriću održana je u Domu Narodne skupštine Srbije, u prisustvu velikog broja prijatelja, članova porodice, sportista i sportiskih radnika kao i političkih saboraca.

Govore su održali su potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i dugogodišnji prijatelj Slobodan Unković.

-Nema sportiste koji ga nije voleo, nema sportiste kome nije pomogao. Nema čoveka bilo kojih godina koji ga nije oslovljavao sa - Brate, Bratski - moglo se čuti na komemoraciji koja je završena višeminutnim aplauzom u čast velikog Đere.

-Otišao je čovek sa najviše prijatelja na planeti, čovek bez neprijatelja - ovako su svi govorili za Velizara Đerića.