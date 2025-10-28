Slušaj vest

Najefikasnija u ekipi Srema bila je Marija Babalj sa 11 poena, dok je poen manje upisala Dunja Grabić.

U ekipi AEK-a bolje od ostalih su bile Gue Dijuf i Angeliki Kavadija sa po 12 poena.

Revanš je na programu naredne srede, 5. novembra, u Sremskoj Mitrovici (19.00).

Za pobede od 3:0 i 3:1 u setovima ekipe dobijaju po tri boda, dok pobeda posle pet setova donosi dva boda, a poraženi dobija jedan bod.

U slučaju da obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra do 15 poena.

Pobednik dvomeča između Srema i AEK-a igraće u šesnaestini finala Kupa izazivača protiv italijanske Valefolje.

(Beta)

