Odbojkašice Srema iz Sremske Mitrovice poražene su u Atini od ekipe AEK-a sa 0:3, po setovima, 19:25, 21:25, 16:25, u prvoj utakmici prve runde Kupa izazivača.
Ostali sportovi
KUP IZAZIVAČA: Odbojkašice Srema poražene od AEK-a u Atini u prvoj rundi
Slušaj vest
Najefikasnija u ekipi Srema bila je Marija Babalj sa 11 poena, dok je poen manje upisala Dunja Grabić.
U ekipi AEK-a bolje od ostalih su bile Gue Dijuf i Angeliki Kavadija sa po 12 poena.
Revanš je na programu naredne srede, 5. novembra, u Sremskoj Mitrovici (19.00).
Za pobede od 3:0 i 3:1 u setovima ekipe dobijaju po tri boda, dok pobeda posle pet setova donosi dva boda, a poraženi dobija jedan bod.
U slučaju da obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra do 15 poena.
Pobednik dvomeča između Srema i AEK-a igraće u šesnaestini finala Kupa izazivača protiv italijanske Valefolje.
(Beta)
Reaguj
Komentariši