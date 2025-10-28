U Grupi B vodi Pro Reko sa maksimalnih šest bodova, Novi Beograd i Jadran iz Herceg Novog imaju po tri boda, dok je splitski Jadran bez bodova
LIGA ŠAMPIONA
SRPSKI KLUB SLAVIO U SPLITU: Vaterpolisti Novog Beograda na gostovanju pobedili Jadran u LŠ
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na gostovanju splitski Jadran sa 10:7 (3:3, 3:2, 2:1, 2:1), u utakmici drugog kola Grupe B Lige šampiona.
U pobedničkoj ekipi najbolji učinak imao je Vasilije Martinović sa tri pogotka, a Luka Gladović je postigao dva gola.
U hrvatskom timu bolji od ostalih je bio Markus Hulijan Berehulak sa dva pogotka.
Pro Reko je u svom bazenu, u okviru drugog kola Grupe B, savladao ekipu Jadrana iz Herceg Novog sa 16:7 (5:1, 3:1, 4:3, 4:2).
VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia
U Grupi B vodi Pro Reko sa maksimalnih šest bodova, Novi Beograd i Jadran iz Herceg Novog imaju po tri boda, dok je splitski Jadran bez bodova.
U sledećem kolu Novi Beograd dočekuje Jadran iz Herceg Novog, dok splitski Jadran gostuje italijanskom Pro Reku.
