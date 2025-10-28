Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na gostovanju splitski Jadran sa 10:7 (3:3, 3:2, 2:1, 2:1), u utakmici drugog kola Grupe B Lige šampiona.

U pobedničkoj ekipi najbolji učinak imao je Vasilije Martinović sa tri pogotka, a Luka Gladović je postigao dva gola.

U hrvatskom timu bolji od ostalih je bio Markus Hulijan Berehulak sa dva pogotka.

Pro Reko je u svom bazenu, u okviru drugog kola Grupe B, savladao ekipu Jadrana iz Herceg Novog sa 16:7 (5:1, 3:1, 4:3, 4:2).

VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

U Grupi B vodi Pro Reko sa maksimalnih šest bodova, Novi Beograd i Jadran iz Herceg Novog imaju po tri boda, dok je splitski Jadran bez bodova.

U sledećem kolu Novi Beograd dočekuje Jadran iz Herceg Novog, dok splitski Jadran gostuje italijanskom Pro Reku.

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATI RIVALI NOVOG BEOGRADA I RADNIČKOG U LIGI ŠAMPIONA: Srpskim klubovima neće biti lako!
nbgjug1157.jpg
Ostali sportoviVICEŠAMPION EVROPE POTOPIO FRANCUZE: Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivi na startu kvalifikacija za LŠ
profimedia-1006010141.jpg
Ostali sportoviJAKŠIĆ OPTIMISTA PRED MAJSTORICU: Pobedićemo Novi Beograd ako odigramo kao u prethodna dva meča...
profimedia0792416901.jpg
Ostali sportoviMAJSTORICA REŠAVA ŠAMPIONA: Vaterpolisti Novog Beograda izjednačili na 1:1 protiv Radničkog u finalnoj seriji Super lige Srbije
ds.jpg

Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS