Srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživeo je poraz na UFC 321, gde ga je Azamat Murzakanov nokautirao već u prvoj rundi.

Ovo je Rakiću četvrti uzastopni poraz u UFC, dok je Murzakanov ostao neporažen, sa impresivnim skorom od 16 pobeda iz isto toliko mečeva.

Nekoliko dana nakon događaja, objavljene su i zarade boraca, koje jasno pokazuju razliku u njihovom statusu.

MMA borac Aleksandar Rakić

Najviše je profitirao šampion teške kategorije Tom Aspinal, koji je inkasirao impresivnih 3.542.000 dolara. Iza njega je Gan sa 1.522.000 dolara, dok su Virna Žandiroba i Mekenzi Dern zaradile 882.000, odnosno 682.000 dolara.

Srpski borac Aleksandar Rakić, kojeg je nokautirao Azamat Murzakanov, dobio je 136.000 dolara, dok je Murzakanov za isti meč bio plaćen 200.000 dolara, prenela je stranica "fightbasics".

