Ministar sporta Zoran Gajić uputio je izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog mladog sportiste i poručio da je duboko potresen tragičnom saobraćajnom nesrećom koja se jutros dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad, u kojoj je život izgubio šesnaestogodišnji džudista Partizana, dok je više dece povređeno.

Ministar se odmah po saznanju uputio u Urgentni centar u Beogradu kako bi dočekao dete koje se dovozi na operaciju, a zatim se uputio ka Kliničkom centru Vojvodine i Dečjoj bolnici u Novom Sadu kako bi pružio podršku svim povređenim članovima džudo kluba „Partizan“ i uverio se da dobijaju svu neophodnu medicinsku negu.

Foto: Starsport