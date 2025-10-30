Slušaj vest

Svetsko klupsko prvenstvo u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica održaće se krajem godine u Brazilu.

Kako je saopštila Međunarodna odbojkaška federacija, Svetsko klupsko prvenstvo odbojkašica održaće se od 9. do 14. decembra u Sao Paolu, a u konkurenciji odbojkaša takmičenje će biti održano od 16. do 21. decembra u Belemu.

U ženskoj konkurenciji igraće italijanski Proseko Imoko Koneljano i Savino Del Bene Skandići, brazilska Dentil Praja iz Uberlandije, peruanska Klub Alijanca iz Lime, egipatski Zamalek iz Gize, kazahstanski Žetisu iz Taldikorgana, dok će osmi tim naknadno biti poznat.U konkurenciji odbojkaša domaćin je Volej Renata iz Kampinasa, a iz Brazila će igrati i Sada Kruzeiro Kontažem i Praja klub Uberlandija. Učestvovaće i italijanska Sir Sikoma Monini Peruđa, poljska Aluron Varta Zavjerče, katarski Al Rajan, japanska Osaka Bluteon i libijski Asveli iz Misurate.

Učesnici će biti podeljeni u dve grupe sa po četiri ekipe, a plasman u polufinale izboriće po dve prvoplasirane ekipe.

Kurir Sport / Beta

