Celu Srbiju potresla je vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu, u kojoj je život izgubio šesnaestogodišnji džudista Partizana, dok je više dece povređeno.

Nesreća se podsetimo, dogodila jutros oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija. Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija S. S. (43).

Ovim užasnim povodom saopštenjem se oglasio i Džudo klub Partizan koje prenosimo u celosti:

- Džudo klub Partizan sa neizmernom tugom i nevericom obaveštava javnost da se noćas dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovala naša ekipa, vraćajući se sa takmičenja.

Nažalost, jedno dete izgubilo je život, dok je više članova zadobilo teške povrede.

Ovo je nenadoknadiv gubitak koji duboko pogađa sve članove našeg džudo kluba.

Izražavamo iskreno saučešće porodici nastradalog deteta.

U ovim teškim trenucima upućujemo i punu podršku svim povređenim članovima naše ekipe i njihovim porodicama.

Molimo javnost i medije za razumevanje i poštovanje njihove privatnosti u ovom izuzetno bolnom trenutku - stoji u saopštenju Džudo kluba Partizan.

