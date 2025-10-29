Slušaj vest

Američka odbojkašica Brin Kirš (21) sve više privlači pažnju javnosti zahvaljujući svom atraktivnom izgledu, zbog čega na društvenim mrežama ima desetine hiljada pratilaca.

Univerzitet Kanzas može se pohvaliti pravim draguljem u svom timu, Brin je, osim što je lepa i fizički privlačna, i izuzetno talentovana odbojkašica.

Nakon završene srednje škole „Linkoln“, odlučila je da studira na ovom univerzitetu.

Kiršova trenutno pohađa studije ljudske biologije, a njen cilj je da jednog dana postane naučnica. Tečno govori španski jezik, na šta je posebno ponosna i rado to pokazuje kad god ima priliku.

Brin Kirš  Foto: Instagram / screenshot

Iako na mrežama često objavljuje fotografije u bikiniju, Brin nastoji da zadrži privatan život daleko od očiju javnosti, pa o njenim ljubavnim vezama nema informacija.

Na društvenim mrežama je veoma popularna, na platformi X prati je gotovo 50.000 ljudi, dok na Instagramu ima nešto više od 15.000 pratilaca.

