Endi Aspinal, otac UFC šampiona u teškoj kategoriji Toma Aspinala, otkrio je jezive detalje o povredi oka koju je slavni borac zadobio u borbi portiv Sirila Gana

Aspinal je odbranio šampionsku titulu pošto je njegov okršaj sa Ganom na UFC 321 priredbi u Etihad Areni prekinut krajem prve runde, nakon što ga je Gan ubo prstima u oba oka.

Doživeo jezivu povredu desnog oka na borbi.

Nakon šokantnog prekida borbe usledile su burne rakcije javnosti, a brojni kritičari osuli su paljbu po slavnom borcu, izražavajući ozbiljnu sumnju u ozbiljnost povrede.

To je razbesnelo njegovog oca i trenera Endija Aspinala, koji javno otkrio sa kakvim posledicama se suočava njegov sin trenutno.

Slavni borac prolazi kroz pakao.

"Tom trenutno ne vidi apsolutno ništa na svoje desno oko. Sve što vidi je samo sivo" otkrio je u emotivnom video otac Endi.

Situacija nije ništa bolja ni sa levim okom, koje je takođe pretrpelo ozbiljna oštećenja.

"Na levo oko vidi otprilike 50 posto i slika je jako zamućena. Situacija je izuzetno ozbiljna i svi smo veoma zabrinuti. Dakle, jedno je stvarno, stvarno mutno, a jedno još uvek ne radi."

Endi je dodao da njegovog sina očekuju dodatna testiranja, uključujući i CT snimanje.

