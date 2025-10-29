Slušaj vest

Beograd će ovog vikenda biti domaćin jednog od najuzbudljivijih e-sport događaja godine - Fissure Playground Dota Tournament, koji u glavni grad Srbije dovodi najbolje svetske timove, produkciju na nivou filmskog spektakla i nagradni fond od čak milion dolara!

Ovaj važan događaj u Sava centru označava početak nove ere za regionalni e-sport i potvrđuje da se Beograd pozicionira kao važna tačka na globalnoj gejming mapi.

- Fissure Playground je više od turnira - to je proslava digitalne kulture, timskog duha i savremene tehnologije - kaže Andrej Mihev, osnivač i idejni tvorac Fissure projekta.

Foto: Privatna arhiva

Mihev: Srbija ima potencijal

- Dota 2 je igra koja okuplja milione fanova širom sveta, a naša vizija je da stvorimo događaje koji po kvalitetu produkcije, nivou takmičenja i atmosferi pariraju najvećim sportskim spektaklima današnjice.

Sve u vezi sa ovim događajem deluje svetski - od produkcije, rasvete i ogromnih LED ekrana, do profesionalnih komentatora i live prenosa koji će se pratiti širom sveta.

-Beograd ima fantastičnu energiju, sjajnu tehničku infrastrukturu i strastvenu publiku. Ovde se oseća potencijal - grad pun mladih, kreativnih ljudi koji žive savremeni digitalni ritam. Zato smo želeli da baš ovde otvorimo sezonu naših globalnih turnira - ističe Mihev.

Foto: Privatna arhiva

Fissure Playground je deo međunarodne serije takmičenja u igrama Dota 2 i Counter-Strike, koja okuplja najbolje timove iz Evrope, Azije i Amerike. Planirano je da se tokom 2026. godine održi čak pet velikih turnira, a Beograd je u najužem izboru za domaćinstvo još nekoliko njih - što bi Srbiju moglo da pozicionira kao regionalni centar e-sporta.

Foto: Privatna arhiva

Olimpijada modernog doba

-Naš cilj nije samo da dovedemo velike timove i spektakl, već i da podstaknemo razvoj lokalne scene, damo priliku domaćim produkcijama, mladim talentima, volonterima i igračima iz regiona da uče i rastu uz najbolje - dodaje Mihev.

Za mnoge, e-sport više nije hobi već ozbiljna profesija koja zahteva predanost, strategiju i timski rad - i u tome leži njegova čar.

Foto: Privatna arhiva

- Mladi danas kroz e-sport uce o fokusu, saradnji i brzoj reakciji - to su veštine koje su dragocene i van igre. A kada se uz to doda i nagradni fond od milion dolara, jasno je da govorimo o industriji budućnosti - kaže Mihev.

Ove subote i nedelje Beograd će biti centar digitalnog sveta - hiljade fanova pratiće mečeve uživo u Sava centru, dok ce milioni gledati online prenose. Uz zvuke tastatura, svetla reflektora i adrenalinsku napetost na sceni, Fissure Playground Dota obećava spektakl koji pomera granice - i dokazuje da je e-sport nova olimpijada modernog doba.