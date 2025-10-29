U prvoj utakmici, odigranoj u Bakuu, Radnički je slavio 3:0 (25:21, 25:18, 25:22).
LIGA ŠAMPIONA: Odbojkaši Radničkog u drugom kolu kvalifikacija
Odbojkaši Radničkog plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su na svom terenu u Kragujevcu i u revanš meču pobedili Azerail iz Azerbejdžana 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).
Radnički su do pobede predvodili Vladimir Gajović sa 12 i Mladen Bojović sa 11 poena.
Radnički će u drugom kolu kvalifikacija (5. i 12. novembar) igrati protiv austrijskog Hartberga. Prva utakmica će se odigrati u Hartbergu, a revanš u Kragujevcu.
Hartberg je u prvom kolu eliminisao finski Aka volej.
(Beta)
