Slušaj vest

Odbojkaši Radničkog plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su na svom terenu u Kragujevcu i u revanš meču pobedili Azerail iz Azerbejdžana 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).

Radnički su do pobede predvodili Vladimir Gajović sa 12 i Mladen Bojović sa 11 poena.

Radnički će u drugom kolu kvalifikacija (5. i 12. novembar) igrati protiv austrijskog Hartberga. Prva utakmica će se odigrati u Hartbergu, a revanš u Kragujevcu.

Hartberg je u prvom kolu eliminisao finski Aka volej.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviKUP IZAZIVAČA: Odbojkašice Srema poražene od AEK-a u Atini u prvoj rundi
20231018-21-11-56photomaster.jpg
Ostali sportoviODRŽAN ŽREB U OBRENOVCU: Odbojkaši Radničkog protiv VGSK u četvrtfinalu Kupa Srbije
20231018-21-13-18photomaster.jpg
Ostali sportoviKAKVA ČAST! Ivan Miljković u primljen u "Kuću slavnih"
4804marina-lopicic.jpg
Ostali sportoviKUP SRBIJE ZA ODBOJKAŠICE: Poznati svi četvrtfinalisti
20231018-21-11-06photomaster.jpg

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium