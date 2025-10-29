Vaterpolisti Radničkog poraženi su na gostovanju u Zagrebu od Mladosti 15:17, u drugom kolu Grupe A Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA: Vaterpolisti Radničkog poraženi od Mladosti
Najefikasniji kod Radničkog bili su Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Angelos Vlahopulos sa po tri pogotka.
Mladost su do pobede predvodili Luka Bukić sa četiri i Ante Vukičević sa tri gola.
Obe ekipe su zabeležila po jednu pobedu i poraz i nalaze se na deobi drugog mesta.
U narednom kolu, Radnički će u Kragujevcu dočekati Olimpijakos, dok će Mladost gostovati Vašašu.
(Beta)
