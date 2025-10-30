Slušaj vest

Odbojkaški reprezentativac Irana, Saber Kazemi (26), umro je posle srčanog udara koji je doživeo tokom jednog treninga oporavka u Kataru.

On je nastupao za klub Al Rajan, a pošto je doživeo srčani udar prebačen je u bolnicu, gde mu se stanje pogoršalo, te je bio u stanju indukovane kome. Lekari su se borili za njegov život, ali je proglašen mrtvim posle teških oštećenja na mozgu.

Kazemi je 2018. godine debitovao za reprezentaciju Irana gde ga je u sastav uvrstio Igor Kolaković.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je Odbojkaški savez Irana, te je istakao kako je ovo nepodnošljivi gubitak za zemlju i ceo odbojkaški svet.

- Kazemi nije bio samo vrhunski sportista, bio je simbol nade, posvećenosti i skromnosti. Njegov osmeh i topla ličnost ostavili su trag na svima koji su ga poznavali. Na terenu je uvek davao maksimum za svoj tim, a van terena bio je cenjen zbog iskrenosti, dobrote i poštovanja prema drugima. Odbojkaška zajednica, navijači i prijatelji opraštaju se od mladog šampiona, a najdublje saučešće upućuje se njegovoj porodici, saigračima i svima koji su ga voleli - navodi se u saopštenju.

