TRAGEDIJA! UMRO ČUVENI ODBOJKAŠ, IMAO JE SAMO 26 GODINA! Debitovao je za reprezentaciju kod Igora Kolakovića!
Odbojkaški reprezentativac Irana, Saber Kazemi (26), umro je posle srčanog udara koji je doživeo tokom jednog treninga oporavka u Kataru.
On je nastupao za klub Al Rajan, a pošto je doživeo srčani udar prebačen je u bolnicu, gde mu se stanje pogoršalo, te je bio u stanju indukovane kome. Lekari su se borili za njegov život, ali je proglašen mrtvim posle teških oštećenja na mozgu.
Kazemi je 2018. godine debitovao za reprezentaciju Irana gde ga je u sastav uvrstio Igor Kolaković.
Vest o njegovoj smrti potvrdio je Odbojkaški savez Irana, te je istakao kako je ovo nepodnošljivi gubitak za zemlju i ceo odbojkaški svet.
- Kazemi nije bio samo vrhunski sportista, bio je simbol nade, posvećenosti i skromnosti. Njegov osmeh i topla ličnost ostavili su trag na svima koji su ga poznavali. Na terenu je uvek davao maksimum za svoj tim, a van terena bio je cenjen zbog iskrenosti, dobrote i poštovanja prema drugima. Odbojkaška zajednica, navijači i prijatelji opraštaju se od mladog šampiona, a najdublje saučešće upućuje se njegovoj porodici, saigračima i svima koji su ga voleli - navodi se u saopštenju.
