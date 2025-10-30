Slušaj vest

Odbojkaški reprezentativac Irana, Saber Kazemi (26), umro je posle srčanog udara koji je doživeo tokom jednog treninga oporavka u Kataru.

On je nastupao za klub Al Rajan, a pošto je doživeo srčani udar prebačen je u bolnicu, gde mu se stanje pogoršalo, te je bio u stanju indukovane kome. Lekari su se borili za njegov život, ali je proglašen mrtvim posle teških oštećenja na mozgu.

Kazemi je 2018. godine debitovao za reprezentaciju Irana gde ga je u sastav uvrstio Igor Kolaković.

Saber Kazemi Foto: Yohei Osada / AFLO / Profimedia

Vest o njegovoj smrti potvrdio je Odbojkaški savez Irana, te je istakao kako je ovo nepodnošljivi gubitak za zemlju i ceo odbojkaški svet.

- Kazemi nije bio samo vrhunski sportista, bio je simbol nade, posvećenosti i skromnosti. Njegov osmeh i topla ličnost ostavili su trag na svima koji su ga poznavali. Na terenu je uvek davao maksimum za svoj tim, a van terena bio je cenjen zbog iskrenosti, dobrote i poštovanja prema drugima. Odbojkaška zajednica, navijači i prijatelji opraštaju se od mladog šampiona, a najdublje saučešće upućuje se njegovoj porodici, saigračima i svima koji su ga voleli - navodi se u saopštenju.

Ne propustiteOstali sportoviUŽAS! ČUVENI SPORTISTA PAO U KOMU POSLE TRENINGA! Izgubio je svest i hitno je prebačen u bolnicu! Poznato u kom je stanju trenutno!
Saber Kazemi
Ostali sportoviIZNENADA PREMINUO BIVŠI MINISTAR! Tuga u svetu srpskog sporta!
Velizar Djeric foto Dado Djilas (2).jpg
Ostali sportoviUMRO LEGENDARNI SRPSKI SPORTISTA! Tužne vesti pogodile našu zemlju: Bio je osvajač olimpijske medalje, pisao je najlepše stranice istorije!
Slavko Obadov 6.jpg
Ostali sportoviUMRO BIVŠI ODBOJKAŠKI REPREZENTATIVAC! Osvajao je medalje za našu zemlju, Savez se oglasio zbog njegove smrti!
bbb.jpg

 BONUS VIDEO:

Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium