Formula 1 uvek je donosila velika uzbuđenja, ali i misterije. Ovogodišnja sezona posebno je zanimljiva, jer je trka za titulu neizvesna i čini se, vodiće se do kraja šampionata.

Oskar Pjastri, bio je vodeći do trke prošlog vikenda, kada je mesto najboljeg u generalnom plasmanu, prepustio timskom kolegi iz Meklarena Landu Norisu.

Oskar Pjastri vozač tima Meklaren u Formuli 1 Foto: Jay Hirano / imago sportfotodienst / Profimedia

Nelogičan gubitak brzine

Australijanac Oskar Pjastri stigao je na trku u Meksiku sa 14 bodova prednosti u odnosu na Landa Norisa. Ali, u kvalifikacijama njegov Meklaren bio je daleko slabiji u odnosu na Norisov. Lando je uzeo pol poziciju, kasnije i pobedio na trci, dok je Oskar bio osmi na zvaničnom treningu i tek šesti na trci. Za timskim kolegom Pjastri je zaostajao više od pola sekunde.

- Zaostatak je bio velik u kvalifikacijama i tokom celog vikenda. Bilo je nekih stvari oko kojih sam osećao da mogu nešto da sredim i ostvarim napredak, ali nisam supeo. Gubitak vremena pomalo mi je misteriozan - rekao je Pjastri.

Izgubio status lidera

Australijanac, koji je bio lider prvenstva Formule 1 do trke u Meksiku, završio je kao peti, 42 sekunde iza Landa Norisa, nakon jednog zaustavljanja više u boksu. Razlika između njih dvojice u kvalifikacijama iznosila je gotovo šest desetinki sekunde, što je najveća razlika od iste trke prošle godine.

Zbog tog rezultata Oskar Pjastri izgubio je vođstvo u prvenstvu za jedan bod. To je bila četvrta uzastopna trka u kojoj nije završio na postolju, ali najviše ga brine sve ono što mu se desilo u poslednja dva vikenda, u Ostinu i Meksiku.

- Definitivno mislim da su poslednje dve trke bile iznenađujuće, što se tiče brzine mog bolida. Mislim da ima nekih dokaza o tome gde je brzina i šta treba učiniti. Morao sam da vozim bolid na drugačiji način ovih poslednjih nekoliko vikenda. Što je pomalo teško za shvatiti, kad ti sve dobro funkcioniše na prethodnih 18 gran prija - zapitao se Oskar Pjastri i tako povećao sumnje u ekipu Meklaren, jer se uveliko spekuliše da maksimalno guraju Landa Norisa, na uštrb Australijanca.

Lando Noris proslavlja pobedu na VN Meksika Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šef tima se pravi naivan

Lando Noris prvi je u generalnom plasmanu, a posle trke u Meksiku nije krio zadovoljstvo:

- Bolid je jednostavno brz. Takav je tokom cele sezone. Jasno je da ga je i dalje ponekad teško voziti.

Šef Meklarena Andrea Stela rekao je da veruje kako je neobično, nizak nivo prijanjanja na stazi u Meksiku uzrok tome, da se Pjastri mučio više nego Noris?!

Prva naredna trka u šampionatu Formule 1 biće vožena u Brazilu 9. novembra. Do kraja prvenstva na programu su trke u Las Vegasu (22. novembar) i Kataru (30. novembar).