Zvezda konačno ima priliku da se bori za najveći evropski trofej, izjavio je generalni direktor bokserskog kluba Crvena zvezda, Aleksandar Nikolić, uoči plej-ofa EUBC Kupa šampiona, koji će biti održan u Beogradu od 31. oktobra do 2. novembra.

Bokseri Crvene zvezde će se večeras od 20 časova u polufinalu EUBC Kupa šampiona sastati sa Pankrationom iz Moldavije. Tri sata ranije u prvom polufinalu borice se grčki Panatinaikos i Ostrava iz Češke.

Meč za treće mesto na programu je 2. novembra od 17 časova, a finala tri sata kasnije.

Plej-of EBC Kupa šampiona biće održan u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu, popularnoj "Ložionici".

Crvena zvezda je tri puta bila šampion Jugoslavije (1967, 1969. i 1970. godine), a 2022. je osvojila Regionalnu ligu.

"Pokušaćemo da osvojimo nešto što do sada nikad nismo imali priliku da osvojimo. Sve ekipe su veoma jake. 'Ložionica', kao mesto spektakla, je novi koncept u našoj zemlji, nešto potpuno drugačije. Zvezda je uvek imala ideju da ide ispred vremena, opredelili smo se za nesvakidašnji ambijent. Posle mečeva na Savskom keju, ispred Beogradskog pobednika, pravimo novi iskorak. 'Ložionica' će biti nešto što će ostati upamćeno. Ovaj turnir dolazi na kraju veoma uspešne sezone. Zvezda je imala ogromne uspehe u mlađim kategorijama, imamo veliki broj medalja, na poslednjem Balkan prvenstvu imamo dva zlatna dečaka - Strahinju Filića i Vuka Čedića. Naša strategija nije samo seniorski boks. Naša budućnost su mladi", rekao je Nikolić na konferenciji za medije.

"Mi smo 2022. osvojili Regionalnu ligu, sad želimo korak dalje, da se popnemo na krov Evrope. Okosnicu čine bokseri koji su tada osvojili Regionalnu ligu, a sada je ušao u prvi tim Dimitrije Andrejević, tada dete. Želimo da krunišemo naš program i na ovaj način", dodao je generalni direktor BK Crvena zvezda.

Zvezda će se u polufinalu EUBC Kupa šampiona boriti protiv Pankrationa.

"To neće biti lak posao jer dolaze sa evropskim prvacima i bokserima vrhunskog nivoa. Osvojiti trofej donosi razne benefite, ali pre svega nam donosi širenje interesovanja za boks, puno je mladih koji nam dolaze. Pa evo, jedan od njih je Dimitrije Andrejević. Omladinska škola je u ekspanziji", izjavio je Nikolić.

Bokser Zvezde Vladimir Mirončikov izjavio je da je njegov tim spreman za Kup šampiona.

"Očekujem evropsku titulu. Svi idemo do pobede. Svi smo spremni. Protivnici nemaju šanse", naveo je Mirončikov.

Trener boksera Zvezde Miodrag Radić istakao je da "crveno-beli" imaju iskusan tim i dao njegova ekipa očekuje titulu.

"Ekipa je dobra, stabilna, jaka. Među nama su osvajači velikih medalja. Očekuju nas teške borbe, veliki protivnici. Najvažnije od svega je to što poznajemo jedni druge. Od nas očekujte samo najbolje", rekao je bokser Zvezde Igor Rogić.

Za Zvezdu će nastupiti: Artur Ngaptijan (57 kg), Pavel Fedorov (63.5 kg), Vahid Abasov (67 kg), Igor Rogić (71 kg), Dimitrije Andrejević (75 kg), Vladimir Mirončikov (80 kg) i Sadam Magomedov (92 kg).

