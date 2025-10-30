ŠAHOVSKI ‘‘OKRŠAJI’‘ PORED DRINE: Turnir u čast Božidara Kićovića Kiće
Igra se u znak sećanja na Božidara Kićovića Kiću, poznatog lozničkog sportskog novinara i šahistu, a očekuje se ponovo veliki broj učesnika iz zemlje i regiona.
Organizatori su Grad Loznica i Šahovski klub Loznica zajedno sa etno-selom ‘’Sunčana reka“ u Gornjoj Koviljači čiji je vlasnik Zoran Mirković, koji ovim turnirom želi da sačuva sećanje na svog velikog prijatelja. Kako je saopšteno, biće odigrano sedam kola po Švajcarskom sistemu, nagradni fond je 300 hiljada dinara, organizator je obezbedio dvanaest novčanih, a isti broj specijalnih nagrada dodeljuje ‘’Sunčana reka’’.
Turnir je zajednički za šahiste i šahistkinje, najavljen je veliki broj učesnika iz Bugarske, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije, prethodnih godina bilo ih je od 50 do 120, a nagrada za prvo mesto je 60.000 dinara. Ovaj međunarodni turnir rejtinguje se za FIDE listu, a koliko je značajan u šahovskom svetu svedoči to što, prema rečima organizatora, već početkom godinu mnogi šahisti zovu i raspituju se o terminu njegovog održavanja. Božidar Kićović Kića igrao je godinama za loznički šah- klub, bio je majstorski kandidat, seniorski prvak Srbije 1955. godine, a u karijeri je pobedio šest državnih prvaka Jugoslavije. Više decenija radio je kao dopisnik lista Sport iz lozničkog kraja, u lozničkom Radio - Podrinju proveo je više od 30 godina gde je uradio više od 600 radio prenosa, a stvorio je svojevremeno kultnu emisiju Sport-muzika-sport, koju je vodio 430 puta. Redovno je pratio mnoga sportska događanja, ali je fudbal i šah voleo najviše. Kićović je dobitnik Zlatnog pera Udruženja sportskih novinara Srbije kao i Nagrade za životno delo, koje mu je 1982. godine dodelilo Udruženje novinara Srbije. Od pre nekoliko godina njegovo ime nosi i jedna loznička ulica.
Preminuo je 2015. u 82. godini, a sa željom da se sačuva sećanje na Kićovića pokrenut je šahovski turnir koji se deseti put zaredom igra na obali Drine.
Kurir sport / T.I.
