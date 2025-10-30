Turnir je zajednički za šahiste i šahistkinje, najavljen je veliki broj učesnika iz Bugarske, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije, prethodnih godina bilo ih je od 50 do 120, a nagrada za prvo mesto je 60.000 dinara. Ovaj međunarodni turnir rejtinguje se za FIDE listu, a koliko je značajan u šahovskom svetu svedoči to što, prema rečima organizatora, već početkom godinu mnogi šahisti zovu i raspituju se o terminu njegovog održavanja. Božidar Kićović Kića igrao je godinama za loznički šah- klub, bio je majstorski kandidat, seniorski prvak Srbije 1955. godine, a u karijeri je pobedio šest državnih prvaka Jugoslavije. Više decenija radio je kao dopisnik lista Sport iz lozničkog kraja, u lozničkom Radio - Podrinju proveo je više od 30 godina gde je uradio više od 600 radio prenosa, a stvorio je svojevremeno kultnu emisiju Sport-muzika-sport, koju je vodio 430 puta. Redovno je pratio mnoga sportska događanja, ali je fudbal i šah voleo najviše. Kićović je dobitnik Zlatnog pera Udruženja sportskih novinara Srbije kao i Nagrade za životno delo, koje mu je 1982. godine dodelilo Udruženje novinara Srbije. Od pre nekoliko godina njegovo ime nosi i jedna loznička ulica.