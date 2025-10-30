Slušaj vest

Ako neko zna kakve su posledice uboda u oko, onda to zna Majkl Bisping, bivši UFC šampiona koji je 2013. godine, nakon okršaja sa Vitorom Belfortom, zauvek izgubio vid na desno oko.

Upravo zato, kada se istorija ponovila u oktagonu, Bisping nije mogao da ćuti.

Njegovu reakciju izazvao je incident sa UFC 321, gde je meč za pojas između Toma Aspinala i Sirila Ganea prerano završen, i to na najgori mogući način. U završnici prve runde, Gane je nenamerno ubodom u oko pogodio šampiona, koji je odmah dao do znanja sudiji da ne vidi. Borba je prekinuta bez proglašenog pobednika, a nekoliko dana kasnije Aspinal i dalje ima problema sa vidom na desno oko.

Bisping, koji najbolje zna koliko takve povrede mogu da unište karijeru, poručio je da je vreme da se nešto menja. Njegov apel za promenu pravila mogao bi da otvori novu raspravu o jednom od najopasnijih i najčešćih prekršaja u MMA svetu.

- U budućnosti mora da dođe do promene, jer se na gotovo svakom događaju desi ubod u oko. Slučajno, namerno, nenamerno – kako god to nazvali, to se stalno dešava. Pošto su nam prsti van rukavica, pravilo nalaže da držimo ruke otvorene. Mrzim to pravilo, glupo je - rekao je Bisping i potom dodao:

- Kada ste u stojećem stavu, morate imati zatvorenu pesnicu. Ne stisnutu do kraja, već prste savijene, gotovo kao u obliku ribe. Možda ako zadajete udarac nogom, jer mnogi tada spuštaju ruku, možete malo da otvorite šaku. Kada parirate direkt ili kroše, možete otvoriti šaku. Ali ako niste u borbi, ruke moraju biti ovako – zatvorene. I, naravno, ako bacate udarac, morate imati zatvorenu pesnicu - dodao je Bisping.