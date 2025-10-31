Slovenija u Loznici srušila Srbiju
RUKOMET
RUKOMETAŠI PALI POSLE DRAME: Srbija poražena na debiju Raula Gonzalesa
Slušaj vest
RukometašI Srbije poraženi su od Slovenije sa 35:34 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Loznici.
Tako je novi selektor "Orlova" Španac Raul Gonzalez porazom započeo svoj mandat na klupi naše reprezentacije.
Rukometaši Srbije Foto: Latvian Handball Federation
Vidi galeriju
Srbija je ostavila dobar utisak imajući u vidu izostanak velikog broja standardnih reprezentativaca.
Vodio je domaćin sa 18:16 na poluvremenu, imao maksimalnih "+4" (24:20) posle osam minuta igre u nastavku, ali je Slovenija uspela da preokrene. U neizvesnoj završnici najpre je Uroš Mitrović izjednačio na 34:34, da bi Blaž Janc postigao pobednosni pogodak za Slovence.
Upravo je Mitrović sa šest golova bio najefikasniji u reprezentaciji Srbje, Cenić je postigao jedan manje.
Kod Slovenaca bolji od ostalih Tajnik sa šest pogodaka.
Reaguj
Komentariši