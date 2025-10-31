Slušaj vest

RukometašI Srbije poraženi su od Slovenije sa 35:34 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Loznici.

Tako je novi selektor "Orlova" Španac Raul Gonzalez porazom započeo svoj mandat na klupi naše reprezentacije.

Rukometaši Srbije Foto: Latvian Handball Federation

Srbija je ostavila dobar utisak imajući u vidu izostanak velikog broja standardnih reprezentativaca.

Vodio je domaćin sa 18:16 na poluvremenu, imao maksimalnih "+4" (24:20) posle osam minuta igre u nastavku, ali je Slovenija uspela da preokrene. U neizvesnoj završnici najpre je Uroš Mitrović izjednačio na 34:34, da bi Blaž Janc postigao pobednosni pogodak za Slovence.

Upravo je Mitrović sa šest golova bio najefikasniji u reprezentaciji Srbje, Cenić je postigao jedan manje.

Kod Slovenaca bolji od ostalih Tajnik sa šest pogodaka.

