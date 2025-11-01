Slušaj vest

Nekadašnji bacač Sijetl Marinersa i Čikago Kabsa, Jervis Medina, preminuo je u 37. godini života od posledica srčanog udara.

Sportista iz Venecuele pretrpeo je srčani udar tokom vožnje, što je dovelo i do saobraćajne nesreće. Incident se dogodio u četvrtak uveče u opštini Naguanagua, Medina je nakon srčanog udara izgubio kontrolu nad vozilom i udario u nekoliko parkiranih automobila.

Marinersi, za koje je Medina nastupao tri sezone u MLB ligi, oprostili su se od svog bivšeg bacača.

"Tužni smo zbog vesti o smrti našeg bivšeg bacača Joervisa Medine. Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima".

Medina je debitovao u MLB ligi sredinom 2013. godine i tokom tri sezone u Marinersima ostvario je prosek ERA od 2.82 i zabeležio 147 strikeouta u 141 meču. Kasnije je trejdovan u Čikago Kabse za koje je upisao samo pet nastupa.