Slušaj vest

Zvezda je na korak od istorije, od najvećeg klupskog rezultata u osam decenija postojanja bokserskog kluba obojenog crveno-belim bojama. Najprestižnije boks klupsko takmičenje na Starom kontinentu, plej of EUBC Kup šampiona startovao je mečevima polufinala u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu.

Prvo polufinale u popularnoj “Ložionici” donelo je susret bokserskih klubova Panatinaikos (Grčka) i Ostrava (Češka) u kome je finale izborio grčki klub rezultatom 10:4. Usledio je sudar domaćina Crvene zvezde i Pankrationa iz Moldavije. Crveno-beli su briljirali, nisu protivniku ostavili puno prostora da zaustavi Zvezdin “drim tim” koji je finale i meč sa Panatinaikosom izbori rezultatom 12:2.

Svi mečevi prenošeni su uživo na TV Arena Fight, isto će biti i za susrete za 3. mesto i finale.

Za naslov šampiona evropskog klupskog takmičenja 2025. u boksu, komšijski derbi između Crvene zvezde i Panatenaikosa zakazan je za nedelju 2. novembar sa početkom od 20:00 časova. Pre izlaska finalista, meč za treće mesto sa početkom od 17:00 časova boksovaće Ostrava i Pankration.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pankration Foto: BK Crvena zvezda

Boje BK Crvena zvezda u “Ložionici” brane izuzetni bokseri, među kojima i nosioci evropskih i svetskih odličja: Artur Ngaptijan 57 kg, Pavel Fedorov 63.5 kg, Vahid Abasov 67 kg, Igor Rogić 71 kg, Dimitrije Andrejević 75 kg, Vladimir Mirončikov 80 kg, Sadam Magomedov 92 kg.

Trostruki šampion Jugoslavije (1967, 1969. i 1970) i osvajač Regionalne lige (2022. u Skoplju) bokserski klub Crvena zvezda u beogradskoj "Ložionici" 2. novembra u sudaru sa komšijama iz Grčke kuje najvredniji ekipni trofej u istoriji, još od osnivanja prve bokserske sekcije - 1945. godine. Verna armija navijača crveno-belih biće vetar u leđa srpskom klubu u borbi za evropsko klupsko zlato i zlatnu istoriju, za ulazak u stroj besmrtnih šampiona.

Rezultati polufinala:

Panatinaikos – Ostrava 10:4 (57kg Vasileois Stratakos bez protivnika, 63,5kg Georgios Georgatzas – Rostislav Hladun bez borbe pobeda Hladuna, 67kg Joanis Manos – Vaclav Olah 0:5, 71kg Ermis Skenderi – Matej Reiskaj bez borbe pobeda Skenderija, 75kg Panagiotis Roidos – Jakub Batfalski 5:0, 80kg Levon Karapetjan - Marek Kvasnak 5:0, 92kg Nikiforos Rousakis – Roman Struk 5:0)

Crvena zvezda – Pankration 12:2 (57kg Artur Megapetjan – Aleksandru Cenuza 5:0, 63,5kg Pavel Fedorov – Viktor Vakula 5:0, 67kg Vahid Abasov – Aleksandru Parašiv 4:1, 71kg Igor Rogić – Vasile Čebotari ABD R2 pobeda Čebotarija, 75kg Dimitrije Andrejević – Vladimir Nazimko 4:1, 80kg Vladimir Mirončikov – Anatolij Svet 5:0, 92kg Sadam Magomedov bez protivnika)

Bonus video: