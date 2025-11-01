"Nakon niza aktivnosti koje su policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Budva preduzeli u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbednosti Pljevlja, slobode je lišen M.G. (50) iz Pljevalja, zaposlen kao trener jednog sportskog kluba iz toga gradu, koji je dela koja mu se stavljaju na teret izvršio na štetu dve maloljetne osobe na način što je, u dva različita vremenska perioda, dok se sa oštećenim maloletnim licima nalazio u Budvi radi prisustva takmičenju koje se održavalo u tom gradu, iste neprikladno dodirivao po telu. Na taj način M.G. je i zloupotrebio svoj službeni položaj i autoritet budući da su mu ova maloletna lica bila poverena na brigu tokom službenog puta, te su se nalazile u odnosu zavisnosti i podređenosti u odnosu na njega", navodi se u saopštenju.