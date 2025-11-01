Slušaj vest

Svedoci smo da bitka za titulu u Formuli 1 2025. dobija razmere ozbiljnog skandala, pošto sve više i više ulazi u završnicu.

Lando Noris ima ozbiljan "vetar u leđa" od strane ekipe Meklaren, koja je u potpunosti skrajnula Oskara Pjastrija. Maks Ferstapen nada se da će iskoristiti podele u britanskom timu i odbraniti titulu.

Felipe Masa traži pravdu na sudu Foto: ANDY RAIN/EPA

Pravna borba

U isto vreme, vodi se velika pravna bitka u Formuli 1. Naime, ovih dana u Londonu započeo je sudski spor u kojem bivši vozač Ferarija, Brazilac Felipe Masa, tuži FIA, njezinog tadašnjeg šefa Bernija Eklestona i menadžment Formule 1, zbog okolnosti koje su dovele do toga da ostane bez vozačke titule koju je 2008. godine imao u rukama otprilike desetak sekundi.

Uz to, Brazilac potražuje oko 72,6 miliona evra odštete zbog zloglasnog skandala "Krašgejt" i smatra da je zbog zataškavanja događaja izgubio titulu svetskoga prvaka. U izjavi za medije Felipe Masa je rekao:

- Titula mi je oduzeta zbog zataškavanja povezanog sa skandalom "Krašgejt".

Reč je o jednoj od najpoznatijih afera u dugoj istoriji Formule 1. Na Velikoj nagradi Singapura 2008. godine vozač Renoa Nelson Pike Junior namerno je izazvao sudar u 14. krugu trke, kada se sasvim netipično za jednog profesionalnog vozača zabio u ogradu. Ovaj događaj izazvao je izlazak sigurnosnog vozila, što je omogućilo njegovom tadašnjem timskom kolegi Fernandu Alonsu (koji je svoj ulazak u boks odradio pre izlaska sigurnosnog automobila) da preuzme vođstvo i na kraju pobedi u trci.

Felipe Masa Foto: Printskrin/Instagram

Brazilac očajno vozio u trci

Da podsetimo. Vozač Ferarija Felipe Masa bio je najbrži u kvalifikacijama, pa je u trku u Singapuru krenuo sa pol pozicije. U trenutku kada je Pike odleteo u zid, Masa je bio na vodećoj poziciji, samo da bi po izlasku sigurnosnog automobila usledio klasični Ferarijev haos u boksu.

Prilikom zaustavljanja u boksu radi dolivanja goriva i promene guma Felipe Masa dobio je zeleno svetlo i krenuo prerano, dok je crevo za gorivo još bilo priključeno. Mehaničar nije stigao da izvuče crevo, pa je Brazilac odvukao celi sistem za točenje goriva niz pitlajn, zbog čega je morao da stati na izlasku iz boksa.

Usledio je urnebesan prizor kako Ferarijevi mehaničari trče kroz čitav pitlejn, a onda prilično dugo pokušavaju da otkače zarobljeno crevo u Masinom bolidu. Sve ovo dovelo je do toga da Brazilac završi trku na 13. poziciji, dok je njegov glavni konkurent Luis Hamilton VN Singapura okončao na trećem mestu. Na kraju, Britanac je osvojio svoju prvu titulu s jednim bodom prednosti u odnosu na Masu, preticanjem u poslednjoj krivini, poslednjeg kruga, poslednje trke u sezoni.

Felipe Masa kao vozač Ferarija Foto: Printskrin/Instagram

Nameštaljka u Singapuru

Godinama kasnije Masa i dalje traži zadovoljenje zbog pomenutog događaja, a u tu svrhu okupio je i advokatski tim oko sebe. Čini se da je povod svemu bila izjava Bernija Eklestona iz 2023. godine kada je izjavio da su ubrzo posle trke on i Maks Mozli (tadašnji predsednik FIA op.a.) saznali da je bila reč o nameštaljci, ali odlučili su da ne otvaraju istragu kako ne bi naštetili sportu:

- Dovoljno smo znali o onome što se dogodilo u Singapuru. Mogli smo to da istražimo tada, ali odlučili smo da ne činimo ništa da ne bismo potresli Formulu 1 - rekao je Ekleston, koji je i dalje živ, za razliku od Mozlija koji je preminuo.

Danas Berni Ekleston koji ima 95 godina tvrdi da se tog intervjua uopšte ne seća. Advokatski tim Felipea Mase traži poništavanje trke i zadovoljenje pravde, a to bi značilo da se Brazilcu dodeli titula iz 2008. godine. Dejvid Kvest, Eklestonov advokat, svoju tvrdnju pojačao je obrazloženjem da je Masin loš rezultat u Singapuru krivica Ferarija i samog vozača, a ne sudara koji je izazvao Nelson Pike Junior:

- Na Velikoj nagradi Singapura gospodin Masa je odvozio vrlo lošu trku. Završio je tek na 13. mestu i osvojio nula bodova, najviše zbog grešaka koje je napravio tokom zaustavljanja u boksu.