Šokantan poraz doživeo je hrvatski teškaš Ante Delija od Valda Kortesa Akoste na UFC spektaklu u Las Vegasu.

Bila je to jedna od najčudnijih borbi ikada viđenih u ovom sportu. Hrvat je sjajno ušao u borbu, odmah na startu zadao je rivalu nekoliko izuzetno silovitih udaraca i sudija je prekinuo borbu.

1/5 Vidi galeriju Delija nokautiran na UFC spektaklu u Las Vegasu. Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Sudija je prekinuo borbu jer je Hrvat u žestokoj razbeni ubo Akostu u oko.

Nakon gledanja snimka i intervencije medicinskog tima doneta je odluka da se borba nastavi.

Ante Delija Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Videlo se jasno da borac iz Dominikane ima ozbiljnih problema sa levim okom, ali nije želeo da odustane, već je krenuo na sve ili ništa. Rizik se isplatio - samo par trenutaka kasnije uspeo je da nokautira Hrvata. U finišu prve runde silovitim "overhendom" pogodio je Deliju u bradu, bacio ga na pod i naneo mu prvi poraz u UFC-u.

Kurir sport