Delija je fantastično otvorio borbu. Krenuo je silovito od starta, naneo nekoliko izuzetno snažnih udaraca u glavu rivalu, pa je sudija u jednom momentu prekinuo borbu. Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Borba je prekinuta jer se Akosta požalio da je prstom uboden u oko.