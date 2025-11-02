Slušaj vest

Šokantan poraz doživeo je čuveni hrvatski MMA borac Ante Delija na UFC 110 događaju u Las Vegasu.

Njega je u finišu prve runde nokautira teškaš iz Dominikanske Republike, Vald Kortes Akosta.

Delija nokautiran na UFC spektaklu u Las Vegasu. Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Delija je fantastično otvorio borbu. Krenuo je silovito od starta, naneo nekoliko izuzetno snažnih udaraca u glavu rivalu, pa je sudija u jednom momentu prekinuo borbu. Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Borba je prekinuta jer se Akosta požalio da je prstom uboden u oko.

Nakon gledanja snimka i intervencije medicinskog tima doneta je odluka da se meč nastavi.

Iako je jedva gledao na levo oko, Dominikanac se nije predavao. Rešio je da rizikuje i isplatilo se. U finišu prve runde silovitim desnim "overhendom" pogodio je Deliju u bradu i naneo mu bolan poraz.

Pogledajte fantastičan nokaut Dominikanca:

Kurir sport

