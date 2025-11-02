Za najboljeg igrača finalne serije proglašen je igrač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.
FINALE KOJE ĆE SE DOGO PREPRIČAVATI! Dodžersi odbranili titulu: U sedmoj utakmici posle produžetaka srušili Toronto! LA se klanja Jamamotu!
Bejzbol tim Los Anđeles Dodžersa osvojio je titulu u MLB ligi pošto je u sedmoj utakmici Svetske serije u gostima posle produžetka pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.
Ekipa iz Los Anđelesa je do šampionskog trofeja stigla serijom 4:3 u pobedama u finalnoj seriji.
Džodžersi su odbranili titulu u MLB ligi, koju su osvojili prošle godine. Tim iz Los Anđelesa je trijumfom u Torontu stigao do devete titule u istoriji MLB.
Za najboljeg igrača finalne serije proglašen je igrač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.
