Bejzbol tim Los Anđeles Dodžersa osvojio je titulu u MLB ligi pošto je u sedmoj utakmici Svetske serije u gostima posle produžetka pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.

Ekipa iz Los Anđelesa je do šampionskog trofeja stigla serijom 4:3 u pobedama u finalnoj seriji.

Džodžersi su odbranili titulu u MLB ligi, koju su osvojili prošle godine. Tim iz Los Anđelesa je trijumfom u Torontu stigao do devete titule u istoriji MLB.

Za najboljeg igrača finalne serije proglašen je igrač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.

